(Vídeo) Denuncian una construcción sin señalizar que bloquea el sendero a la cascada Beban en Ushuaia

Denuncian una construcción sin carteles ni señalización que bloquea el sendero público a la cascada Beban en Ushuaia.

Ciclistas y senderistas alertaron por la instalación de una tranquera y una edificación de aspecto turístico sobre el camino público. No hay carteles de obra ni información oficial.
Ciclistas y senderistas de Ushuaia denunciaron la presencia de una construcción no señalizada que interrumpe el acceso al sendero hacia la cascada Beban, uno de los recorridos naturales más transitados por vecinos y visitantes.

Según relataron, en pleno sendero se instaló una tranquera que impide el paso, acompañada por una edificación de características sofisticadas, sin carteles de obra, sin señalización y sin información visible que explique el origen o el alcance del proyecto.

La situación genera preocupación no solo por la obstrucción de un sendero de uso público, sino también por la falta total de comunicación oficial sobre la intervención en una zona natural utilizada habitualmente para actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.

“De un día para otro apareció una tranquera que no te deja pasar y una construcción que parece un establecimiento turístico. No hay ningún cartel que indique qué es, quién lo autoriza o si se trata de una obra habilitada”, señalaron usuarios habituales del sendero.

El bloqueo del camino afecta tanto a senderistas como a ciclistas, que utilizan el recorrido como parte de circuitos recreativos y deportivos. Además, advirtieron que la ausencia de señalización representa un riesgo para la seguridad, especialmente para quienes transitan la zona por primera vez.

La falta de información despierta interrogantes sobre posibles permisos municipales o provinciales, el impacto ambiental de la obra y la legalidad de restringir el acceso a un espacio que históricamente fue de libre circulación.

Los denunciantes remarcaron que la construcción presenta una fachada vinculada a una actividad turística, lo que incrementa las dudas sobre si se está avanzando sobre un sendero público sin las autorizaciones correspondientes ni la debida consulta a la comunidad.

El reclamo apunta ahora a que las autoridades municipales y provinciales brinden explicaciones claras, informen si la obra cuenta con habilitaciones y definan si corresponde permitir la ocupación y el cierre parcial de un sendero natural de uso comunitario.

Mientras tanto, el sendero a la cascada Beban permanece interrumpido, sin señalización ni información oficial, en una situación que para muchos vecinos representa un precedente preocupante en materia de acceso público y protección de espacios naturales.

  1. Anónimoenero 28, 2026

    Vívala libertad muertos!.. se privatiza todo!.. negrito a pagar la plata!.. en breves respirar va a costar platica!.. a llorar al campito

