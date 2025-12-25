Denuncian venta y uso de pirotecnia durante la Noche de Navidad en Ushuaia

Durante la noche del 25 de diciembre, vecinos de la zona conocida como las 245 Viviendas, en inmediaciones de Perón Sur al 200, realizaron una denuncia por ruidos molestos y presunta venta de pirotecnia, una práctica expresamente prohibida en la ciudad de Ushuaia.

Según indicaron los denunciantes, se escucharon detonaciones de juegos artificiales y se detectó movimiento compatible con la comercialización ilegal de pirotecnia, lo que generó preocupación entre los residentes del sector, especialmente por los riesgos de incendios y el impacto en personas sensibles, adultos mayores, mascotas y niños con trastornos del espectro autista.





Ante el aviso, personal del Área de Comercio del Municipio, junto a efectivos policiales, se hicieron presentes en el lugar para verificar la denuncia y constatar posibles infracciones a la normativa vigente.





La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Ordenanza N° 971, prohíbe de manera taxativa la venta, uso y tenencia de pirotecnia, con el objetivo de prevenir siniestros, reducir la contaminación sonora y proteger la salud pública.





Desde el Ejecutivo municipal recordaron que los controles continúan activos y reiteraron a la comunidad la importancia de denunciar este tipo de situaciones, comunicándose con Defensa Civil Municipal al 103.





Las autoridades continúan analizando lo ocurrido y no se descarta la aplicación de sanciones en caso de comprobarse la infracción, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa y la convivencia ciudadana.