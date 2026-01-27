(Vídeo) Incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio Akar de Ushuaia

El siniestro se registró en las últimas horas y provocó pérdidas totales. Intervinieron bomberos y fuerzas de emergencia.

Un incendio de grandes proporciones se registró en las últimas horas en el barrio Akar, en la ciudad de Ushuaia, donde una vivienda fue consumida totalmente por las llamas, provocando destrucción total.





Según las primeras informaciones, el fuego se desató por causas que aún se encuentran bajo investigación. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos, personal policial y servicios de emergencia, quienes trabajaron intensamente para controlar el siniestro y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas.





A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron víctimas fatales, aunque los daños materiales fueron absolutos, dejando a la familia afectada sin su hogar y con pérdidas totales.





Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego, mientras que vecinos del sector manifestaron su preocupación por la rapidez con la que avanzaron las llamas.





El hecho vuelve a poner en agenda la importancia de la prevención, el estado de las instalaciones eléctricas y la necesidad de contar con respuestas rápidas ante emergencias en los barrios de la ciudad.



