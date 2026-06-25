Suspenden testimoniales por temor de las víctimas y buscan apartar al fiscal

La causa que investiga el presunto abuso sexual y las brutales agresiones contra tres internos del Servicio Penitenciario Provincial sumó un nuevo capítulo. Las declaraciones de las víctimas fueron suspendidas por recomendación de profesionales del Poder Judicial debido al temor que manifestaron los propios detenidos y sus familiares. Mientras tanto, la defensa de los penitenciarios imputados busca apartar al fiscal de la causa.

Una investigación bajo secreto de sumario y con múltiples imputados

La causa judicial que investiga la presunta violación y las agresiones sufridas por tres internos dentro de la Unidad de Detención continúa avanzando bajo estricto secreto de sumario, aunque en los últimos días se conocieron nuevos detalles que profundizan la gravedad institucional del caso.

La investigación, que se encuentra a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y cuenta con la intervención del fiscal mayor Martín Bramati, tiene actualmente a diez internos imputados como presuntos autores materiales de los ataques ocurridos el pasado 9 de mayo dentro del pabellón B del establecimiento penitenciario.





Además, siete agentes penitenciarios también se encuentran imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar la Justicia que no habrían intervenido para impedir o detener las agresiones que se desarrollaron durante un prolongado período de tiempo.





Las víctimas no declararon por miedo





Uno de los momentos más esperados de la investigación era la declaración testimonial de los tres internos que habrían sido víctimas de los abusos y agresiones.





Sin embargo, la audiencia prevista para esta semana fue suspendida luego de que profesionales del Poder Judicial advirtieran sobre el estado emocional de los damnificados.





Según trascendió, un psicólogo del cuerpo pericial recomendó no avanzar con las declaraciones debido al temor que manifiestan tanto las víctimas como sus familiares, quienes ya habían prestado testimonio días atrás.





La situación ya había sido advertida previamente por el fiscal Bramati, quien había solicitado suspender las declaraciones al considerar que no existían garantías suficientes de seguridad para quienes debían comparecer.





Finalmente, la audiencia fue postergada sin que hasta el momento exista una nueva fecha definida para su realización.





La hipótesis más grave: una presunta asociación ilícita





Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es que la Fiscalía no sólo analiza las agresiones y abusos denunciados, sino que además sostiene una hipótesis de trabajo que apunta a la posible existencia de una asociación ilícita entre algunos internos y personal penitenciario.





De acuerdo con esa línea investigativa, se intenta determinar si existió algún grado de connivencia o coordinación que permitiera la concreción de los hechos investigados.





La hipótesis es rechazada por sectores vinculados al Servicio Penitenciario, que consideran excesiva esa calificación penal.





Videos comprometerían a los penitenciarios imputados





Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que dentro del expediente existirían registros fílmicos que mostrarían que personal penitenciario tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo y que, pese a ello, no habría intervenido de manera efectiva para proteger a los internos agredidos.





Según esa reconstrucción, los ataques se habrían prolongado durante aproximadamente dos horas.





Precisamente ese material probatorio es uno de los elementos que llevó a la imputación de siete efectivos por la presunta omisión de sus deberes funcionales.

Buscan apartar al fiscal Martín Bramati





En paralelo al avance de la causa, la defensa oficial de los siete penitenciarios imputados presentó una recusación para intentar apartar al fiscal mayor Martín Bramati de la investigación.





El planteo se apoya en una denuncia administrativa presentada días atrás por Ariel Ciares, titular del Servicio Penitenciario Provincial y hermano de uno de los directivos del penal que también se encuentra involucrado en la investigación.





La presentación sostiene que Bramati mantendría una relación de pareja con una oficial penitenciaria que actualmente se encuentra sumariada y en situación de disponibilidad, circunstancia que —según los denunciantes— podría afectar la imparcialidad del representante del Ministerio Público Fiscal.





Ahora será el propio fiscal quien deberá responder formalmente al planteo, mientras que la decisión final quedará en manos de la jueza Cecilia Cataldo.

Un caso que mantiene en vilo al sistema penitenciario





La investigación es considerada una de las más delicadas de los últimos años dentro del sistema penitenciario fueguino, debido a la gravedad de los hechos denunciados y a las sospechas que recaen tanto sobre internos como sobre personal de custodia.





Mientras la causa continúa bajo reserva judicial, la imposibilidad de que las víctimas puedan declarar por temor agrega un nuevo elemento de preocupación en un expediente que sigue generando fuertes repercusiones dentro y fuera del ámbito penitenciario.