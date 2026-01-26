Crece la preocupación por el deterioro del remolcador Saint Christopher en Ushuaia

El estado crítico del remolcador Saint Christopher, uno de los símbolos históricos más reconocidos de Ushuaia, volvió a encender alarmas en el ámbito institucional. Desde el Concejo Deliberante, se impulsan iniciativas para exigir acciones concretas que permitan evitar la pérdida definitiva de esta embarcación, cuya estructura presenta un deterioro cada vez más severo.

El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), presentó dos proyectos orientados a la preservación, protección y puesta en valor del histórico buque encallado frente a la costa de la ciudad.





En primer lugar, elevó una Minuta de Comunicación dirigida al Gobernador de Tierra del Fuego, solicitando la intervención urgente del Ejecutivo provincial para ejecutar obras de preservación que mitiguen el riesgo estructural y ambiental que representa el actual estado del remolcador.





El proyecto remarca la necesidad de una intervención técnica especializada, que contemple tareas de contención, conservación, monitoreo permanente y protección ambiental, en articulación con el Municipio de Ushuaia, ante la posibilidad concreta de colapso de la estructura.





En paralelo, Espeche presentó un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de cartelería informativa en el sitio donde se encuentra encallado el Saint Christopher. La iniciativa apunta a brindar información clara tanto a vecinos como a turistas que visitan la zona.





La señalización propuesta incluiría datos históricos, advertencias de seguridad, información sobre el estado estructural actual, contenidos en idiomas español e inglés, y la incorporación de códigos QR, con el objetivo de fomentar el turismo responsable, reforzar la memoria colectiva y promover el cuidado del patrimonio cultural fueguino.





“El Saint Christopher no es solo un barco varado; es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro paisaje cultural. Si no lo cuidamos entre todos, lo perdemos”, expresó el concejal, quien además adelantó que continuará impulsando iniciativas para que Provincia y Municipio asuman su responsabilidad en la preservación del patrimonio histórico de Ushuaia.





El remolcador, visible desde distintos puntos de la costa, forma parte del imaginario urbano de la ciudad y su deterioro sostenido genera preocupación tanto por su valor simbólico como por los riesgos ambientales y de seguridad que podría implicar su colapso.





