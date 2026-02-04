Corte y baja presión de agua en Ushuaia por trabajos en la red

La empresa responsable del servicio informó a los usuarios de la ciudad de Ushuaia que este miércoles 4 de febrero se llevarán adelante trabajos de recambio de válvulas en inmediaciones de la intersección de las calles Primer Argentino y 12 de Octubre.

Como consecuencia de estas tareas, se registrará baja presión y/o falta total de suministro de agua potable entre las 09:00 y las 14:00 horas, aproximadamente.





El sector afectado estará delimitado por las calles Kuanip, Fuegia Basket, Marcos Zar y Chiriguanos, incluyendo zonas aledañas, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias.





Desde el organismo solicitaron a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva, a fin de minimizar el impacto durante el lapso que duren los trabajos, y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.





Estas interrupciones vuelven a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura de servicios en distintos sectores de la ciudad, donde los trabajos de mantenimiento suelen generar complicaciones recurrentes para los vecinos.





¿Tu barrio se ve afectado con frecuencia por cortes de agua? Dejá tu comentario y contanos cómo impacta esta situación en tu día a día.