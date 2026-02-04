Corte y baja presión de agua en Ushuaia por trabajos en la red

0 0 04 febrero 2026 2026-02-04T04:41:00-03:00 Editar esta nota

Este miércoles habrá baja presión y cortes de agua en Ushuaia por recambio de válvulas. Mirá qué zonas estarán afectadas y en qué horario.

Este miércoles 4 de febrero se verá afectado el suministro de agua en un amplio sector de Ushuaia debido a trabajos de recambio de válvulas en la red.
La empresa responsable del servicio informó a los usuarios de la ciudad de Ushuaia que este miércoles 4 de febrero se llevarán adelante trabajos de recambio de válvulas en inmediaciones de la intersección de las calles Primer Argentino y 12 de Octubre.

Como consecuencia de estas tareas, se registrará baja presión y/o falta total de suministro de agua potable entre las 09:00 y las 14:00 horas, aproximadamente.

El sector afectado estará delimitado por las calles Kuanip, Fuegia Basket, Marcos Zar y Chiriguanos, incluyendo zonas aledañas, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias.

Desde el organismo solicitaron a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva, a fin de minimizar el impacto durante el lapso que duren los trabajos, y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

Estas interrupciones vuelven a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura de servicios en distintos sectores de la ciudad, donde los trabajos de mantenimiento suelen generar complicaciones recurrentes para los vecinos.

¿Tu barrio se ve afectado con frecuencia por cortes de agua? Dejá tu comentario y contanos cómo impacta esta situación en tu día a día.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,93,Interes,2457,Interes General,3316,Internacionales,169,Locales,4239,Noticias Nacionales,1445,Policiale,7,Policiales,11548,Sociedad,5174,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15125,Ultimas Noticias,13514,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Corte y baja presión de agua en Ushuaia por trabajos en la red
Corte y baja presión de agua en Ushuaia por trabajos en la red
Este miércoles habrá baja presión y cortes de agua en Ushuaia por recambio de válvulas. Mirá qué zonas estarán afectadas y en qué horario.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLE3F_edxeQZTQ7c1CH5hXWi8vI8NCwCsQUk7keHUbHfKMQlkrtrb-9OvCzwgNHnpO-dL_qEA_oF8TYMRsRLmz0zwI6aQ3bKuxe9cXvR7f5krecp17IowcwbLIZfCrh_MYaezows5jSZAD7j40dpgleBfSN4ppXqts6wVJSgc0Dez-DQ6OzOBy/w640-h384/corte%20de%20agua%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLE3F_edxeQZTQ7c1CH5hXWi8vI8NCwCsQUk7keHUbHfKMQlkrtrb-9OvCzwgNHnpO-dL_qEA_oF8TYMRsRLmz0zwI6aQ3bKuxe9cXvR7f5krecp17IowcwbLIZfCrh_MYaezows5jSZAD7j40dpgleBfSN4ppXqts6wVJSgc0Dez-DQ6OzOBy/s72-w640-c-h384/corte%20de%20agua%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/corte-y-baja-presion-de-agua-en-ushuaia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/corte-y-baja-presion-de-agua-en-ushuaia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos