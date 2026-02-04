La Corte Suprema reabrió el conflicto por las Termas del río Valdez y dejó bajo la lupa al Municipio de Tolhuin

Un fallo provincial cuestionado y una ofensiva judicial en marcha





El abogado de Roanmat, Miguel Ángel Febre, confirmó que la estrategia judicial incluyó dos presentaciones: un recurso federal ante la Corte Suprema y un pedido de reconsideración ante el propio STJ, cuestionando la legalidad del procedimiento que habilitó el lanzamiento.





“El Estado puede desalojar, pero eso no vuelve legal ni constitucional el desalojo”, sostuvo el letrado, al advertir que la resolución provincial se apoya en normas inaplicables y vulnera garantías básicas del debido proceso.





Uno de los puntos centrales de la controversia es la naturaleza jurídica del predio. La defensa sostiene que las Termas del río Valdez son un bien privado del Estado, no un bien público, por lo que el Municipio no podía recurrir a un procedimiento excepcional de lanzamiento exprés.





Ese mecanismo —previsto para rutas, aeropuertos o cementerios— habilita desalojos acelerados, pero no resulta aplicable cuando el Estado actúa como propietario privado, caso en el cual debe acudir a un juicio civil ordinario, con pleno respeto al derecho de defensa.





“No se puede usar un decreto pensado para bienes de uso público para resolver una disputa patrimonial. Eso es forzar el derecho”, explicó Febre, citando antecedentes de la propia Corte Suprema.







