El dictamen del fiscal federal dejó sin margen al juzgado local y el conflicto por el Puerto de Ushuaia escala a la Corte Suprema

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó fuera de la Justicia local y se encamina a la Corte Suprema tras un dictamen clave.

La Justicia Federal de Ushuaia fue declarada incompetente para intervenir en la causa impulsada por el Gobierno provincial. El caso quedó, en los hechos, en manos del máximo tribunal del país.

El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro determinante tras el dictamen emitido por la Fiscalía Federal con asiento en la capital fueguina, que dejó sin margen de maniobra al Juzgado Federal local y encaminó la disputa directamente hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo de manera categórica que el juzgado federal de Ushuaia no es competente para analizar la legalidad de la intervención dispuesta sobre el puerto, en el marco de la acción promovida por el Gobierno de Tierra del Fuego. Con esa definición, la controversia quedó excluida del ámbito judicial fueguino y pasó, en términos institucionales, a la órbita exclusiva del máximo tribunal del país, único órgano habilitado para resolver conflictos entre una provincia y un organismo nacional.

El dictamen también descartó la posibilidad de otorgar la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo provincial. Según explicó la fiscalía, acceder al pedido de suspender o anular la intervención implicaría avanzar sobre el fondo de la cuestión, algo improcedente cuando el tribunal carece de competencia para resolver el caso.

La fiscal federal Candela Fernández Núñez delimitó con precisión el encuadre jurídico del conflicto: al tratarse de una controversia entre un Estado provincial y una autoridad nacional, la competencia corresponde de manera originaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el único paso procesal que le resta al juzgado federal local es dictar una resolución formal declarándose incompetente y ordenar la remisión del expediente.

El dictamen incluyó además una observación significativa sobre la estrategia legal del Gobierno provincial. La fiscalía advirtió un error en la presentación inicial de la demanda, al señalar que la acción debió haber sido promovida directamente por la Fiscalía de Estado, órgano constitucionalmente facultado para ejercer la representación legal de la provincia en este tipo de procesos.

Con este escenario, el expediente judicial ingresa ahora en una etapa conocida por su extensión en el tiempo. Una vez que el juzgado formalice la declaración de incompetencia y remita las actuaciones, la Corte Suprema deberá admitir la causa, registrarla, correr vista a las partes y eventualmente a la Procuración General. Ese recorrido procesal no contempla plazos breves.

Mientras tanto, no existe ninguna suspensión automática de la intervención. A falta de una cautelar expresa del máximo tribunal —una decisión de carácter excepcional—, el acto administrativo continúa plenamente vigente. En términos concretos, el dictamen fiscal no solo resolvió la cuestión de competencia: consolidó un escenario en el que el tiempo juega a favor de la continuidad de la intervención.

Todo indica que el Puerto de Ushuaia seguirá intervenido durante un período prolongado, al menos hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo del conflicto, una definición que, en el ámbito judicial, rara vez llega con rapidez.

