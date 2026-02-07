Crece el malestar en la Policía de Tierra del Fuego y anuncian un paro general

Policías de Tierra del Fuego denuncian salarios insuficientes y anuncian un paro general para el 20 de febrero. Crece la tensión con el Gobierno.

Efectivos y familiares denuncian “salarios de hambre”, aumentos por decreto y falta de representación. Convocan a una medida de fuerza para el 20 de febrero.
El malestar en la Policía de Tierra del Fuego volvió a quedar expuesto en las últimas horas, luego de que familiares de efectivos difundieran un duro mensaje público alertando sobre la crítica situación salarial y laboral que atraviesa la fuerza. Según denunciaron, el conflicto interno ya no puede ocultarse y podría derivar en un paro general policial.

De acuerdo a lo expresado por personal en actividad y policías retirados, los aumentos salariales otorgados por decreto por el gobierno de Gustavo Melella son considerados insuficientes y fueron calificados como “aumentos de hambre”, al no alcanzar para cubrir las necesidades básicas frente al avance de la inflación.

“La situación económica del trabajador policial es cada vez más grave”, señalaron. A los salarios deteriorados se suman jornadas extensas y una carga horaria que impide acceder a un segundo empleo para complementar ingresos. “Hay compañeros que están pasando hambre”, manifestaron con preocupación.

El escenario se agrava aún más en el caso de los policías retirados, quienes denuncian que no cobran sus haberes ni aguinaldos desde hace más de seis meses, una situación que genera desesperación e incertidumbre en numerosas familias.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la ausencia total de una asociación civil policial que represente y defienda los derechos laborales del personal. Según sostienen, esta falta de representación deja a los efectivos completamente desprotegidos frente a decisiones unilaterales, vulnerando derechos básicos como trabajadores.

En este contexto, comenzó a circular una convocatoria a un paro general policial para el próximo 20 de febrero, que incluiría una medida de protesta pacífica, con faltazos masivos, guardias mínimas y un acampe frente a la Jefatura de Policía. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de policías retirados, familiares y allegados.

El conflicto no sería un hecho aislado. Según trascendió, Santa Fe ya se encuentra autoconvocada y otras provincias podrían sumarse a un reclamo de alcance nacional, en un clima de creciente tensión dentro de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, el conflicto continúa escalando y crece la expectativa sobre cómo responderá el Gobierno provincial ante un reclamo que, según los propios efectivos, “ya no da para más”.

  1. Anónimofebrero 07, 2026

    Fin de los peronchos...policías metan preso a todos los políticos y jueces q escaparon del norte a ocultarse y hacer negocios en ushuaia

  2. Anónimofebrero 07, 2026

    que empiezen los saqueos muchachos luz verde, via libre.

  3. Anónimofebrero 07, 2026

    VAMOS A COMER POLENTA YA FUÉ, QUE MÁS PUEDEN HACER, 4%?????? JAJAJAJA UN CHISTE!!

  4. Anónimofebrero 07, 2026

    En todo el país la situación, con datos comprobables, es similar . Los malditos pelucas ni están enviando los fondos que pertenecen a cada provincia y se están robando todo. Por cierto ¿ donde esta el oro?

  5. Anónimofebrero 07, 2026

    POLICÍAS PROVINCIALES PIDANLE AL SGTO 1 JOSÉ ABALOS Y AL ESCRIBIENTE PICAZO QUE LOS REPRESENTANTE, ELLOS SON SUS REFERENTES, NO LOS VIEJOS POLICÍAS QUE SIRVIERON 33 AÑOS A SU PROVINCIA Y HOY NO LES PAGAN

    ResponderBorrar
  6. Anónimofebrero 07, 2026

  7. Anónimofebrero 07, 2026

    1.300.000 y pago 900.000 de alquiler por una alpina chota, 50 de wifi, 20 de datos, y queda el resto para comer arroz todo los días destacando que tengo que pagar Uber por qué te llaman de la nada y te hacen ir una mierda la verdad se cagan en toda la policía

  8. Anónimofebrero 07, 2026

    Los quiero ver a los provinciales, está lleno de víboras, alcahuetes, se ponen a llorar, si está en una consigna,

  9. Anónimofebrero 07, 2026

    melella hdp preso

