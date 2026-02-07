Accidente de tránsito en avenida Alem: tres vehículos involucrados y sin personas lesionadas

Accidente de tránsito en avenida Alem al 2400: tres vehículos involucrados y sin heridos. Intervino personal policial.

El siniestro ocurrió a la altura del 2400 de la avenida Leandro N. Alem. Intervinieron tres automóviles y no se registraron heridos.

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la avenida Leandro N. Alem al 2400, donde tres vehículos se vieron involucrados, lo que motivó la intervención de personal policial.

Según se informó, el siniestro fue protagonizado por un Ford Focus, conducido por Estefanía Elizabeth Vázquez Zabala, de 38 años; un Renault Sandero, al mando de Miriam Ramos, de 41 años; y un Ford Fiesta, conducido por Camila Escalante, de 29 años. En todos los casos, las conductoras circulaban sin acompañantes.

Al momento del arribo de los efectivos policiales, se constató que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica.

Asimismo, se verificó que todas las conductoras contaban con la documentación habilitante para circular, encontrándose los vehículos en regla. Por el hecho, se labraron las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

