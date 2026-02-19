La municipalidad de Ushuaia busca que los vecinos paguen el pavimento financiando obra

0 0 19 febrero 2026 2026-02-19T01:14:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia debatirá que vecinos financien el pavimento de calle Los Ñires, además de obras del Paseo Costero y prórroga de descuentos en impuestos.

La sesión extraordinaria será el lunes 23. Analizarán que los frentistas afronten la mayor parte del pavimento, además de la ampliación del Paseo Costero y la prórroga de descuentos impositivos.
El Concejo Deliberante de Ushuaia fue convocado a una sesión extraordinaria para el lunes 23 de febrero con el objetivo de debatir proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal vinculados a infraestructura urbana y medidas tributarias.

Entre los puntos centrales figura la pavimentación de la calle Los Ñires, que deberá aprobarse mediante ordenanza bajo el régimen de contribución por mejoras. El proyecto prevé intervenir unos 2.700 metros lineales con un presupuesto oficial cercano a 2.985 millones de pesos.

El esquema de financiamiento propone que la Municipalidad cubra el 20% del costo de la obra, mientras que el 80% restante sería afrontado por los vecinos beneficiados. En la práctica, los propietarios frentistas deberán pagar el pavimento según la superficie de su frente, y quienes no sean frentistas pero se encuentren dentro del área de influencia abonarán un monto fijo.

El mecanismo implica un modelo en el que los contribuyentes financian directamente la obra pública que impacta en sus propiedades, trasladando gran parte del costo a los beneficiarios directos del pavimento.

Otro de los temas incluidos en el temario es el convenio firmado con el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) para financiar la ampliación en hormigón y la repavimentación asfáltica del Paseo Costero sobre la avenida Perito Moreno, en el tramo comprendido entre Yaganes y la zona del parque industrial. El acuerdo requiere ratificación legislativa para su ejecución.

Además, el Ejecutivo municipal solicitó extender hasta el 30 de abril el plazo para acceder a los descuentos por pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario, Automotor, la Tasa General por Servicios Municipales y la Tasa a la Actividad Comercial e Industrial, con bonificaciones del 10% y 15%.

La sesión definirá tanto el avance de obras de infraestructura como el impacto económico que tendrán las nuevas disposiciones en los contribuyentes de la ciudad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2464,Interes General,3322,Internacionales,170,Locales,4284,Noticias Nacionales,1449,Policiale,8,Policiales,11561,Sociedad,5184,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15178,Ultimas Noticias,13567,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: La municipalidad de Ushuaia busca que los vecinos paguen el pavimento financiando obra
La municipalidad de Ushuaia busca que los vecinos paguen el pavimento financiando obra
Ushuaia debatirá que vecinos financien el pavimento de calle Los Ñires, además de obras del Paseo Costero y prórroga de descuentos en impuestos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaI-2irU-zAuaRSKfrQPlnJn5Sjz5hx1lSsgJVFWqIOfoREWrdQu4B72AKiuyH_nv-zAbHI20XfRzLpgSDnAQWnKGa0UBJMmSEHfwxh4FcxOy_Qg2Z-lj9t5NbvGoUk3fCHaKNLir6K5mCQVEeDqHIm8V-jYjLBWcjAD-QQpGZZ7Qcpvu7bgKM/w640-h426/concejo%20deliberante.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaI-2irU-zAuaRSKfrQPlnJn5Sjz5hx1lSsgJVFWqIOfoREWrdQu4B72AKiuyH_nv-zAbHI20XfRzLpgSDnAQWnKGa0UBJMmSEHfwxh4FcxOy_Qg2Z-lj9t5NbvGoUk3fCHaKNLir6K5mCQVEeDqHIm8V-jYjLBWcjAD-QQpGZZ7Qcpvu7bgKM/s72-w640-c-h426/concejo%20deliberante.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/la-municipalidad-de-ushuaia-busca-que.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/la-municipalidad-de-ushuaia-busca-que.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos