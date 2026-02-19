La municipalidad de Ushuaia busca que los vecinos paguen el pavimento financiando obra

El Concejo Deliberante de Ushuaia fue convocado a una sesión extraordinaria para el lunes 23 de febrero con el objetivo de debatir proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal vinculados a infraestructura urbana y medidas tributarias.

Entre los puntos centrales figura la pavimentación de la calle Los Ñires, que deberá aprobarse mediante ordenanza bajo el régimen de contribución por mejoras. El proyecto prevé intervenir unos 2.700 metros lineales con un presupuesto oficial cercano a 2.985 millones de pesos.





El esquema de financiamiento propone que la Municipalidad cubra el 20% del costo de la obra, mientras que el 80% restante sería afrontado por los vecinos beneficiados. En la práctica, los propietarios frentistas deberán pagar el pavimento según la superficie de su frente, y quienes no sean frentistas pero se encuentren dentro del área de influencia abonarán un monto fijo.





El mecanismo implica un modelo en el que los contribuyentes financian directamente la obra pública que impacta en sus propiedades, trasladando gran parte del costo a los beneficiarios directos del pavimento.





Otro de los temas incluidos en el temario es el convenio firmado con el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) para financiar la ampliación en hormigón y la repavimentación asfáltica del Paseo Costero sobre la avenida Perito Moreno, en el tramo comprendido entre Yaganes y la zona del parque industrial. El acuerdo requiere ratificación legislativa para su ejecución.





Además, el Ejecutivo municipal solicitó extender hasta el 30 de abril el plazo para acceder a los descuentos por pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario, Automotor, la Tasa General por Servicios Municipales y la Tasa a la Actividad Comercial e Industrial, con bonificaciones del 10% y 15%.





La sesión definirá tanto el avance de obras de infraestructura como el impacto económico que tendrán las nuevas disposiciones en los contribuyentes de la ciudad.