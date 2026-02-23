La Corte Suprema definirá el control institucional sobre el Puerto de Ushuaia

El origen del conflicto





La controversia se inició el 20 de enero con la Resolución 4/2026 dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.





La medida, firmada por su director ejecutivo Iñaki Arreseygor, dispuso la suspensión preventiva de la habilitación del muelle y ordenó una intervención administrativa, técnica y operativa de la terminal portuaria más austral del país.





El Gobierno nacional fundamentó la intervención en una auditoría realizada en octubre de 2025, que habría detectado presuntas deficiencias estructurales y falta de inversiones. Además, sostuvo que la Provincia incumplió el convenio de transferencia del puerto suscripto el 25 de septiembre de 1992.





El punto más sensible gira en torno a la Ley provincial 1.596, sancionada en julio de 2025, que autorizó el uso de fondos portuarios para cubrir el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y habilitó préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo fueguino para proyectos sanitarios.





Para la Nación, esos movimientos financieros vulneraron el compromiso de mantener la contabilidad portuaria separada de las rentas generales. Desde la Provincia rechazan esa interpretación.



