Allanamientos por robo en Ushuaia: tres detenidos por resistencia y hallan 19 plantas de marihuana

Una serie de allanamientos en Ushuaia culminó con la aprehensión de tres personas por atentado y resistencia a la autoridad y el hallazgo de...

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios por orden del Juzgado de Instrucción N°1. En una vivienda céntrica, tres hombres fueron aprehendidos por atentado y resistencia a la autoridad. También se incautaron 19 plantas de cannabis.
Una serie de allanamientos en Ushuaia culminó con la aprehensión de tres personas por atentado y resistencia a la autoridad y el hallazgo de 19 plantas de marihuana, en el marco de una investigación por un robo denunciado el pasado 7 de febrero.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur, tras avanzar en las tareas investigativas vinculadas al ilícito.

Los efectivos policiales actuaron en tres domicilios ubicados en:
  • Barrio La Cima
  • Sector Valle La Unión
  • Barrio 96 Viviendas
  • Y una vivienda céntrica situada en 25 de Mayo al 300
Detenciones en pleno centro

Fue precisamente en el domicilio de 25 de Mayo al 300 donde la intervención derivó en la aprehensión de tres hombres, quienes se habrían resistido al accionar policial.

Los detenidos fueron identificados como: Pablo Moreno (38), Juan Martín aganias (31), Nathanael Zubillaga (26)

En esa misma propiedad, durante la requisa judicial, los uniformados localizaron 19 plantas de marihuana, motivo por el cual se dio intervención a personal especializado en materia de estupefacientes.

 Avance de la causa

En relación con el robo que originó la investigación, los imputados fueron notificados de sus derechos y garantías procesales, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales.

Desde la fuerza se indicó que se labraron las actas de rigor y se dio intervención a las autoridades competentes tanto por el delito contra la propiedad como por la posible infracción a la Ley de Estupefacientes. La causa continúa en etapa investigativa.

  1. Anónimofebrero 11, 2026

    Pero ustedes ven plantas y les fascina llevarlas sin ver primero si tienen los papeles, sí 6 tienen autorización, no hay delito.

  2. Anónimofebrero 11, 2026

    Ya varias veces les sacaron las plantas a personas autorizadas.

  3. Anónimofebrero 11, 2026

    Pero es tener venezolanos que nos quitan el trabajo, está gente no nos quita trabajo. Jajaja

  4. Anónimofebrero 11, 2026

    Prende fuego esa planta de mierda ,no se como pueden fumar ,un asco esa mierda ..

