Allanamientos por robo en Ushuaia: tres detenidos por resistencia y hallan 19 plantas de marihuana

Una serie de allanamientos en Ushuaia culminó con la aprehensión de tres personas por atentado y resistencia a la autoridad y el hallazgo de 19 plantas de marihuana, en el marco de una investigación por un robo denunciado el pasado 7 de febrero.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur, tras avanzar en las tareas investigativas vinculadas al ilícito.





Los efectivos policiales actuaron en tres domicilios ubicados en:

Barrio La Cima

Sector Valle La Unión

Barrio 96 Viviendas

Y una vivienda céntrica situada en 25 de Mayo al 300

Detenciones en pleno centro





Fue precisamente en el domicilio de 25 de Mayo al 300 donde la intervención derivó en la aprehensión de tres hombres, quienes se habrían resistido al accionar policial.





Los detenidos fueron identificados como: Pablo Moreno (38), Juan Martín aganias (31), Nathanael Zubillaga (26)





En esa misma propiedad, durante la requisa judicial, los uniformados localizaron 19 plantas de marihuana, motivo por el cual se dio intervención a personal especializado en materia de estupefacientes.