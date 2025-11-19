Grave denuncia en el IPRA: empleados acusan vaciamiento de oficinas y falta de habilitaciones

1 0 19 noviembre 2025 2025-11-19T14:13:00-03:00 Editar esta nota

Según detallaron a este medio, durante el período de vacaciones del personal “aprovecharon para sacar nuestras pertenencias y vaciar la ofic...

Escándalo en el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA). Empleados del organismo denunciaron el vaciamiento de sus oficinas, la falta de habilitación comercial y graves irregularidades en la designación de autoridades.
Según detallaron a este medio, durante el período de vacaciones del personal “aprovecharon para sacar nuestras pertenencias y vaciar la oficina”, dejando sin documentación ni elementos de trabajo a quienes cumplen funciones en el área afectada.

A esto se suma una advertencia institucional: el IPRA no cuenta actualmente con habilitación comercial para la venta de cartones del bingo, lo que coloca actividad central del ente en una situación irregular. Tampoco —según informaron los trabajadores— se dispone de rampas para personas con discapacidad, incumpliendo normativas básicas de accesibilidad.

Los reclamos apuntan directamente a la conducción del organismo: Diego Pierotti, Osvaldo Giller y Arostegui, quienes —según denunciaron los empleados— “entraron sin concurso, metieron a sus familiares y ni siquiera terminaron la primaria”. Además aseguran que, lejos de ordenar el organismo, “ni siquiera dejaron habilitado el IPRA”.

En medio de este clima, la Fiscalía de Estado otorgó un plazo de 10 días para que las autoridades respondan por sus faltas y presenten los descargos correspondientes. Sin embargo, los trabajadores afirman que Pierotti ya no es director, y por lo tanto no tiene facultad para realizar presentaciones en el sistema, ya que solo puede hacerlo un director o el presidente del organismo.

“El Ministerio dice que lo va a llamar antes del 25, pero yo no creo en los Reyes Magos”, expresó una de las empleadas, visiblemente indignada, asegurando que hasta el momento no hubo intervención ni acompañamiento oficial.

Los trabajadores reclaman que se investigue el vaciamiento de las oficinas, el destino de los elementos retirados, las presuntas designaciones irregulares y la actual falta de habilitación del organismo para operar.

Mientras tanto, el silencio oficial profundiza la preocupación dentro del IPRA, donde los empleados advierten que la situación ya superó todos los límites administrativos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimonoviembre 19, 2025

    Diego perrottiiii gil la re cagaste cuando llegaste eras buenito, vendiste a tus compañero, a tus afectos a todos por dos mangos y un poco de poder, la re cagaste gillll. Con esto salta la ficha que sos un probre tipo sin educacion con cabeza de negro y corcho. Salameeee

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2411,Interes General,3256,Internacionales,157,Locales,3943,Noticias Nacionales,1424,Policiale,7,Policiales,11457,Sociedad,5079,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14788,Ultimas Noticias,13177,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Grave denuncia en el IPRA: empleados acusan vaciamiento de oficinas y falta de habilitaciones
Grave denuncia en el IPRA: empleados acusan vaciamiento de oficinas y falta de habilitaciones
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg88QAQcAgvZGL-fvaJLaPNTFe3-I44ID-spdehbMQdpv9pmcVHz3lxO5oPPbFQKl5VhwJzynX5NdC_q-rA77IODxKpk6EY3CnA5UEQLbsN3_gORIoQHJIMSvnkWuGlr-rUX-xvV2Z8qRfvqIl3BQX_EHh6g8xdjudPiIXs9aedkRWbMJx6TdTg/w640-h384/ipra.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg88QAQcAgvZGL-fvaJLaPNTFe3-I44ID-spdehbMQdpv9pmcVHz3lxO5oPPbFQKl5VhwJzynX5NdC_q-rA77IODxKpk6EY3CnA5UEQLbsN3_gORIoQHJIMSvnkWuGlr-rUX-xvV2Z8qRfvqIl3BQX_EHh6g8xdjudPiIXs9aedkRWbMJx6TdTg/s72-w640-c-h384/ipra.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/grave-denuncia-en-el-ipra-empleados.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/grave-denuncia-en-el-ipra-empleados.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos