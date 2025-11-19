Grave denuncia en el IPRA: empleados acusan vaciamiento de oficinas y falta de habilitaciones

Según detallaron a este medio, durante el período de vacaciones del personal “aprovecharon para sacar nuestras pertenencias y vaciar la oficina”, dejando sin documentación ni elementos de trabajo a quienes cumplen funciones en el área afectada.





A esto se suma una advertencia institucional: el IPRA no cuenta actualmente con habilitación comercial para la venta de cartones del bingo, lo que coloca actividad central del ente en una situación irregular. Tampoco —según informaron los trabajadores— se dispone de rampas para personas con discapacidad, incumpliendo normativas básicas de accesibilidad.





Los reclamos apuntan directamente a la conducción del organismo: Diego Pierotti, Osvaldo Giller y Arostegui, quienes —según denunciaron los empleados— “entraron sin concurso, metieron a sus familiares y ni siquiera terminaron la primaria”. Además aseguran que, lejos de ordenar el organismo, “ni siquiera dejaron habilitado el IPRA”.





En medio de este clima, la Fiscalía de Estado otorgó un plazo de 10 días para que las autoridades respondan por sus faltas y presenten los descargos correspondientes. Sin embargo, los trabajadores afirman que Pierotti ya no es director, y por lo tanto no tiene facultad para realizar presentaciones en el sistema, ya que solo puede hacerlo un director o el presidente del organismo.





“El Ministerio dice que lo va a llamar antes del 25, pero yo no creo en los Reyes Magos”, expresó una de las empleadas, visiblemente indignada, asegurando que hasta el momento no hubo intervención ni acompañamiento oficial.





Los trabajadores reclaman que se investigue el vaciamiento de las oficinas, el destino de los elementos retirados, las presuntas designaciones irregulares y la actual falta de habilitación del organismo para operar.





Mientras tanto, el silencio oficial profundiza la preocupación dentro del IPRA, donde los empleados advierten que la situación ya superó todos los límites administrativos.