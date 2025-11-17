Ushuaia: hallan sin vida a una trabajadora del sector turístico en el barrio San Martín

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la calle Juana Manso. La fallecida, identificada por su apellido Ortega, trabajaba en el área de Turismo y había sido integrante de la Policía provincial. Las autoridades descartan indicios de criminalidad, aunque las actuaciones continúan bajo protocolo.

Un hallazgo que conmueve al sector turístico





La ciudad de Ushuaia amaneció con una noticia que causó profundo impacto entre trabajadores del turismo y excompañeros de la fuerza policial: una mujer de 35 años fue hallada sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio San Martín.





La fallecida, de apellido Ortega, era conocida en el ambiente por su labor como guía turística y por haber formado parte de la Policía de Tierra del Fuego.

Qué se sabe hasta el momento





El hallazgo ocurrió durante la madrugada, cuando allegados y personal policial ingresaron al domicilio tras no poder establecer contacto con la mujer.





Según confirmaron fuentes intervinientes:

No se registraron signos de violencia.

No se detectaron indicios que permitan sospechar un hecho criminal.

La causa continúa bajo las actuaciones de rigor previstas por protocolo.

Los investigadores señalaron que, aunque trascendieron versiones sobre dificultades personales que podría haber atravesado la mujer, no hay confirmaciones oficiales que permitan vincular estos aspectos con el fallecimiento.

Actuación policial y judicial





Efectivos policiales, junto al área forense y el Ministerio Público Fiscal, realizaron las pericias en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del deceso. Hasta el momento, el caso se mantiene caratulado como “muerte sin intervención de terceros”, a la espera de resultados médicos complementarios.

Consternación en el ámbito laboral





Tanto colegas del sector turístico como exintegrantes de la fuerza expresaron su pesar. La noticia generó un profundo impacto entre quienes compartieron actividades con ella y destacaron su compromiso profesional.