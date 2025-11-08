(Vídeo) Violento choque en el ingreso a Andorra: un Nissan March terminó completamente destruido

Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes en el ingreso al barrio Andorra, donde un automóvil Nissan March blanco terminó totalmente destruido tras chocar contra una unidad móvil sanitaria estacionada frente al Polo de Andorra.

Hasta el momento no se reportaron la gravedad de losheridos, las autoridades mantienen hermetismo sobre la identidad del conductor y las circunstancias que originaron el siniestro. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar el vehículo con importantes daños en la parte frontal.





Personal de Tránsito Municipal y de la Policía Provincial trabajó en el lugar para determinar la mecánica del choque y constatar si hubo alcoholemia positiva o exceso de velocidad, dos factores recurrentes en la zona.





El auto fue posteriormente removido del sitio y trasladado al corralón municipal. La investigación continúa para establecer responsabilidades.





