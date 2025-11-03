Avanza la investigación en el caso del hombre hallado muerto en Playa Larga

La investigación judicial por la muerte de Pablo Ulises Lizarraga, el hombre de 39 años encontrado sin vida en Playa Larga, avanza hacia la hipótesis de un presunto suicidio, según trascendió en las últimas horas. ( VER )

Fuentes judiciales indicaron que, tras las pericias realizadas y los testimonios recabados, se estaría descartando la posibilidad de un homicidio, ya que varios indicios apuntan a una decisión personal del propio Lizarraga.





El hombre había sido despedido el pasado 9 de octubre de la empresa donde trabajaba. Compañeros de la firma declararon que no tenía una relación cercana con ninguno de ellos, lo que dificultó reconstruir sus últimas horas.





Lizarraga no contaba con familiares directos en Tierra del Fuego, y residía en una vivienda alquilada en calle Las Prímulas al 100. La propietaria del inmueble informó que recibió un mensaje de despedida por parte de su inquilino el jueves previo a su desaparición. Al ingresar al domicilio, la Policía encontró todas sus pertenencias intactas.





El cuerpo fue hallado flotando en las aguas de Playa Larga, con una herida cortopunzante en el cuello. Según los primeros resultados forenses, no se descarta que la lesión haya sido autoinfligida.





De todas maneras, el Juzgado de Instrucción que interviene en la causa mantiene abierta la investigación por “averiguación de causa de muerte”, y ordenó rastrillajes en la zona para descartar completamente cualquier indicio de criminalidad. El caso generó conmoción en Ushuaia y reavivó el debate sobre la salud mental y la soledad en contextos de crisis económica y laboral.