Atropellaron a un peatón en pleno centro de Ushuaia

Un peatón fue atropellado por una camioneta en la esquina de San Martín y Don Bosco, en pleno centro de Ushuaia.

El accidente ocurrió en la intersección de San Martín y Don Bosco. El hombre fue trasladado al Hospital Regional con lesiones tras ser embestido por una camioneta.

Un nuevo siniestro vial tuvo lugar este miércoles en la zona céntrica de Ushuaia, cuando una Toyota Hilux conducida por Sandra Raquel Palvecino, de 60 años, atropelló a un peatón en la intersección de San Martín y Don Bosco, una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

El transeúnte, identificado como Oscar Pereda, resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal policial que procedió a realizar las actuaciones de rigor y a ordenar el tránsito en una zona donde se generó gran congestión debido al siniestro.

Hasta el momento, no trascendió el parte médico oficial sobre el estado de salud del hombre, mientras que se espera la pericia accidentológica que determine las causas del hecho.

