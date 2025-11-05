Grave hecho de violencia en el Jardín N°18 de Ushuaia

Hecho de violencia en el Jardín N°18 de Ushuaia: un hombre intentó ingresar por la fuerza. Docentes denuncian inacción del Ministerio de Educación.

Docentes y familias del Jardín N°18 de Ushuaia denunciaron la falta de medidas de seguridad tras un nuevo episodio de violencia. Un hombre mayor intentó ingresar por la fuerza al establecimiento, agrediendo verbalmente al personal. Ante la ausencia de respuestas del Ministerio de Educación, la comunidad se declaró en asamblea permanente.
El hecho ocurrió este martes 4 de noviembre por la mañana, cuando un hombre mayor se presentó en la puerta del Jardín de Infantes N°18 de Ushuaia e intentó ingresar por la fuerza, forcejeando con el personal y gritando insultos.

La situación generó momentos de tensión y miedo entre docentes, auxiliares y familias, que tuvieron que intervenir para evitar que el agresor lograra su cometido.

Desde la institución expresaron su profunda preocupación y repudio frente al violento episodio, que se suma a una serie de hechos similares ocurridos en los últimos meses. “Este no es un hecho aislado. Venimos atravesando situaciones reiteradas de violencia y no hay medidas concretas del Ministerio de Educación para garantizar un entorno seguro”, advirtieron a través de una carta abierta dirigida a las autoridades competentes.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación volvió a guardar silencio, sin emitir ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, pese a que las denuncias por falta de personal de seguridad y medidas preventivas en escuelas y jardines de Ushuaia se multiplican.

La preocupación crece entre los padres y el personal docente, quienes advierten que la situación podría agravarse si no se adoptan acciones urgentes para proteger a los niños y al personal.

  1. Anónimonoviembre 05, 2025

    Por qué no dicen cuál fue el motivo para que ese hombre actuara así?

  2. Anónimonoviembre 05, 2025

    Hasta que no pase una desgracias en una escuela no van a hacer nada .

