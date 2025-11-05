Grave hecho de violencia en el Jardín N°18 de Ushuaia

El hecho ocurrió este martes 4 de noviembre por la mañana, cuando un hombre mayor se presentó en la puerta del Jardín de Infantes N°18 de Ushuaia e intentó ingresar por la fuerza, forcejeando con el personal y gritando insultos.

La situación generó momentos de tensión y miedo entre docentes, auxiliares y familias, que tuvieron que intervenir para evitar que el agresor lograra su cometido.





Desde la institución expresaron su profunda preocupación y repudio frente al violento episodio, que se suma a una serie de hechos similares ocurridos en los últimos meses. “Este no es un hecho aislado. Venimos atravesando situaciones reiteradas de violencia y no hay medidas concretas del Ministerio de Educación para garantizar un entorno seguro”, advirtieron a través de una carta abierta dirigida a las autoridades competentes.





Mientras tanto, el Ministerio de Educación volvió a guardar silencio, sin emitir ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, pese a que las denuncias por falta de personal de seguridad y medidas preventivas en escuelas y jardines de Ushuaia se multiplican.



