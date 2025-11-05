Grave hecho de violencia en el Jardín N°18 de Ushuaia

Hecho de violencia en el Jardín N°18 de Ushuaia: un hombre intentó ingresar por la fuerza. Docentes denuncian inacción del Ministerio de Educación.
El hecho ocurrió este martes 4 de noviembre por la mañana, cuando un hombre mayor se presentó en la puerta del Jardín de Infantes N°18 de Ushuaia e intentó ingresar por la fuerza, forcejeando con el personal y gritando insultos.
La situación generó momentos de tensión y miedo entre docentes, auxiliares y familias, que tuvieron que intervenir para evitar que el agresor lograra su cometido.
Desde la institución expresaron su profunda preocupación y repudio frente al violento episodio, que se suma a una serie de hechos similares ocurridos en los últimos meses. “Este no es un hecho aislado. Venimos atravesando situaciones reiteradas de violencia y no hay medidas concretas del Ministerio de Educación para garantizar un entorno seguro”, advirtieron a través de una carta abierta dirigida a las autoridades competentes.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación volvió a guardar silencio, sin emitir ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, pese a que las denuncias por falta de personal de seguridad y medidas preventivas en escuelas y jardines de Ushuaia se multiplican.
La preocupación crece entre los padres y el personal docente, quienes advierten que la situación podría agravarse si no se adoptan acciones urgentes para proteger a los niños y al personal.
Por qué no dicen cuál fue el motivo para que ese hombre actuara así?ResponderBorrar
Hasta que no pase una desgracias en una escuela no van a hacer nada .ResponderBorrar