Falleció el peatón atropellado en pleno centro de Ushuaia

Trágico desenlace para el accidente ocurrido el pasado miércoles 8 de octubre en pleno centro de la ciudad. Oscar Pereda, el peatón que había sido atropellado por una camioneta Toyota Hilux en la esquina de San Martín y Don Bosco, falleció en el Hospital Regional Ushuaia producto de las graves lesiones sufridas. (VER)

El siniestro ocurrió cuando el hombre cruzaba la arteria principal y fue embestido por el vehículo conducido por Sandra Raquel Palavecino, de 60 años. Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar y se realizaron las actuaciones correspondientes.





Tras el impacto, Pereda fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció internado hasta su fallecimiento. Desde el Juzgado Provincial se informó que se dio inicio a una causa penal para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.





Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la recurrente falta de control vehicular y la velocidad con la que circulan algunos conductores en el sector céntrico de Ushuaia, especialmente en calles con alta afluencia peatonal.