Falleció el peatón atropellado en pleno centro de Ushuaia

Murió el peatón atropellado en el centro de Ushuaia. Oscar Pereda falleció tras ser embestido por una camioneta. Se inició una causa penal.

Oscar Pereda murió en el Hospital Regional tras ser embestido por una camioneta en la intersección de San Martín y Don Bosco. La Justicia inició una causa penal.

Trágico desenlace para el accidente ocurrido el pasado miércoles 8 de octubre en pleno centro de la ciudad. Oscar Pereda, el peatón que había sido atropellado por una camioneta Toyota Hilux en la esquina de San Martín y Don Bosco, falleció en el Hospital Regional Ushuaia producto de las graves lesiones sufridas. (VER)

El siniestro ocurrió cuando el hombre cruzaba la arteria principal y fue embestido por el vehículo conducido por Sandra Raquel Palavecino, de 60 años. Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Tras el impacto, Pereda fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció internado hasta su fallecimiento. Desde el Juzgado Provincial se informó que se dio inicio a una causa penal para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la recurrente falta de control vehicular y la velocidad con la que circulan algunos conductores en el sector céntrico de Ushuaia, especialmente en calles con alta afluencia peatonal.

  1. Anónimooctubre 10, 2025

    QEPD Dn Pereda.

  2. Anónimooctubre 10, 2025

    Parece que la municipalidad se entera en 2025 que los autos (especialmente conductores principantes) por miedo a quedarse agarran las subidas a 100km por hora. Deben poner reductores de velocidad en todas las esquinas de san martin para eso deben usar el dinero y no para recitales o paellas millonarias

    1. Anónimooctubre 10, 2025

      la palavecino no era ninguna principiante ....

  3. Anónimooctubre 10, 2025

    Que lio grande. La gente no sabe en los quilombos que se puede meter, si lesionan a alguien con el auto. Creen, que con el seguro , estan cubiertos, ante un juicio, por indemnizacii si quedan secuelas.

  4. Anónimooctubre 10, 2025

    andan a las chapas por todos lados, transito esta para hacer boletitas solo a autos mal estacionados (cuando sueltan el celular)

    ÑOQUIS DE MIERDA, SE RASCAN EL CULO TODO EL DIA, HAY QUE CERRAR TRANSITO Y LISTO

    1. Anónimooctubre 10, 2025

      No pueden estar en todas las esquinas

    2. Anónimooctubre 10, 2025

      Que eliminen tránsito y le den poder de sancionar a los policías o a gendarmeria, los de tránsito se rascan a dos manos son unos inutiles

  5. Anónimooctubre 10, 2025

    supongo que le van a quitar el carnet de conducir y le van a inicar una denuncia penal a esta asesina al volante

  6. Anónimooctubre 10, 2025

    supongo que le van a quitar el carnet de conducir y le van a iniciar una denuncia penal a esta asesina al volante

  7. Anónimooctubre 10, 2025

    Un peligro tiran los vehiculos encima cuando uno va a cruzar asesino hdp.

  8. Anónimooctubre 10, 2025

    supongo que le van a quitar el carnet de conducir a esta mujer asesina y le van a hacer una denuncia penal por homicidio ,atropelllar a una persona y matarla no deberia salir gratis

  9. Anónimooctubre 10, 2025

    Q.E.P.D...Condolencias para familiares y amigos.

  10. Anónimooctubre 10, 2025

    Los colectivos las motos las camionetas se creen dueños chee es un desastre esto señor intendente vuoto tengo que salir del auto y cagarme a trompadas con un gil porque se cree que es dueño de la calle

  11. Anónimooctubre 10, 2025

    cantidad de gente que no sabe y anda manejando segundo los h d p qué estacionan como si tuvieran un escánia y los que tienen cacamionetas te la tiran encima se creen cancheros ya sea que andes caminando o en auto

  12. Anónimooctubre 10, 2025

    hay que sancionar severamente a los conductores fueguinos porque se creen dueños de la calle y algunos de esos asesinos al volante siempre comentan en estas noticias y siempre dicen lo mismo que la culpa no es de ellos es del que cruza la calle todo el tiempo ,hasta dicen que se tiran al auto ,claro si el peatón tiene ganas de morir o terminar en el hospital o terminar con secuelas graves por el golpe ,el responsable siempre es el que maneja y los que manejan acá en ushuaia son de terror son asesinos al volante ,no respetan a nadie y menos al peatón y por los comentarios te das cuenta de la clase de personas que son son psicópatas

    1. Anónimooctubre 10, 2025

      Y los vehículos de la municipalidad de Vuoto que se consideran impunes??????. Andan a las chapas y estacionan donde se les cante

  13. Anónimooctubre 10, 2025

    Justicia

  14. Anónimooctubre 10, 2025

    en esa misma esquina casi matan a un familiar mio le quedo muchas secuelas pero esta vivo ,casi no la cuenta como esta persona q.e.p.d ,esa esquina es peligrosa por causa de los conductores que se creen dueños de la calle y manejan como condenados locos asesinos

  15. Anónimooctubre 10, 2025

    La gente no sabe en el quilombo que se meten cuando chocan, y si tienen ganas les abren un juicio penal, ya que la mayoria de los casos , los llevan a l hospital, con los autos baratos que manejan que se rompen todo , y se golpean.
    No les quedarian ganas de seguir manejando un auto.
    Esas cosas no se informan.

