Se declararon culpables los acusados del ataque con bombas molotov en Ushuaia

Los acusados del ataque con bombas molotov en Ushuaia admitieron su culpa. El hecho fue una represalia por una presunta estafa de USD 30 mil.

Los tres imputados reconocieron su participación en el ataque incendiario contra una camioneta vinculada a la funcionaria municipal Vanesa Sáez. El hecho fue una represalia por una presunta estafa de más de 30 mil dólares. Hoy se escucharán los alegatos.
En una audiencia cargada de tensión, los tres imputados por el ataque con bombas molotov ocurrido en Ushuaia se declararon culpables y admitieron haber participado en el incendio de una camioneta propiedad del padre de la funcionaria municipal Vanesa Noelia Sáez. El hecho, ocurrido meses atrás, había generado conmoción política y social en la capital fueguina.

Durante la primera jornada del juicio oral, Héctor Pedro Caballero, Romina Judith Cirigliano Migura y Gabriel Di Gangi prestaron declaración indagatoria ante el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, presidido por el Dr. Maximiliano García Arpón, acompañado por los vocales Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.

Caballero, además imputado por lesiones doblemente agravadas contra su expareja en otra causa, reconoció haber llevado en su vehículo —que utilizaba para repartir comidas— a los otros dos acusados hasta el lugar del ataque.

Por su parte, Romina Cirigliano Migura relató cómo ella y su pareja habían entregado más de 30 mil dólares a Matías Roa y Vanesa Sáez, a quienes acusó de haberlos estafado. Ante la falta de respuesta a sus reclamos, admitió que, movida por la desesperación y la bronca, decidió vengarse lanzando las bombas incendiarias junto a los otros imputados.

Finalmente, Gabriel Di Gangi asumió haber sido quien arrojó las bombas molotov, provocando el incendio del vehículo. El fiscal Daniel Curtale señaló durante el debate que la investigación permitió acreditar que el ataque fue una represalia directa por la deuda derivada de la presunta estafa.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta hoy, miércoles a las 9.30, cuando se escucharán los alegatos de las partes y podría definirse la situación procesal de los acusados.

El caso, que mezcla un trasfondo de estafas, vínculos políticos y violencia, mantiene la atención pública en Ushuaia, donde el nombre de la funcionaria Sáez vuelve a aparecer asociado a polémicas que salpican al municipio.

