Allanamiento en Ushuaia por estafas con tarjetas robadas: secuestran pruebas y una mujer quedó imputada

USHUAIA.– En un nuevo episodio de estafas que preocupa en la capital fueguina, personal de la Comisaría Cuarta realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Isla de los Pájaros al 100, en el marco de una investigación por defraudaciones y uso de tarjetas robadas.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo, y culminó con resultados positivos. En el lugar, los efectivos secuestraron diversos elementos vinculados a compras realizadas con una tarjeta sustraída, que permitirían avanzar en la identificación de posibles cómplices.





Durante el operativo fue notificada de sus derechos Vanesa Elizabeth López Orellana, de 37 años, quien quedó formalmente imputada en la causa.





Las actuaciones judiciales continúan bajo la supervisión de la magistrada interviniente, mientras desde la Policía provincial se trabaja para determinar si la maniobra forma parte de una red más amplia de estafas electrónicas que viene afectando a vecinos de Ushuaia y Río Grande.