Allanamiento en Ushuaia por estafas con tarjetas robadas: secuestran pruebas y una mujer quedó imputada

0 0 07 octubre 2025 2025-10-07T21:50:00-03:00 Editar esta nota

Allanamiento en Ushuaia por estafas con tarjetas robadas: secuestran pruebas y una mujer fue imputada. Investigación judicial en curso.

La Policía realizó un operativo en una vivienda del barrio Isla de los Pájaros en Ushuaia, donde secuestraron elementos vinculados a compras hechas con una tarjeta sustraída. Una mujer de 37 años fue notificada de sus derechos e imputada.
USHUAIA.– En un nuevo episodio de estafas que preocupa en la capital fueguina, personal de la Comisaría Cuarta realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Isla de los Pájaros al 100, en el marco de una investigación por defraudaciones y uso de tarjetas robadas.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo, y culminó con resultados positivos. En el lugar, los efectivos secuestraron diversos elementos vinculados a compras realizadas con una tarjeta sustraída, que permitirían avanzar en la identificación de posibles cómplices.

Durante el operativo fue notificada de sus derechos Vanesa Elizabeth López Orellana, de 37 años, quien quedó formalmente imputada en la causa.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la supervisión de la magistrada interviniente, mientras desde la Policía provincial se trabaja para determinar si la maniobra forma parte de una red más amplia de estafas electrónicas que viene afectando a vecinos de Ushuaia y Río Grande.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2378,Interes General,3210,Internacionales,154,Locales,3745,Noticias Nacionales,1411,Policiale,6,Policiales,11404,Sociedad,4998,Tecno,76,Tendencias,139,Titulares,14570,Ultimas Noticias,12959,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Allanamiento en Ushuaia por estafas con tarjetas robadas: secuestran pruebas y una mujer quedó imputada
Allanamiento en Ushuaia por estafas con tarjetas robadas: secuestran pruebas y una mujer quedó imputada
Allanamiento en Ushuaia por estafas con tarjetas robadas: secuestran pruebas y una mujer fue imputada. Investigación judicial en curso.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEm5HSPUoiOSj_8jrcxv9fxsT3jBa0xyw8DMDEv8jeByDuJAFXqojrNqHzTXW5ixUWp_dIbuUvZpbDOk7uW713F8-g4clbsKKH3AR25ZE0txqpzIXnopdOFVfODEo7w0LhCi1buR2sKPsQoIh8MWM4ZPH8GscOAGAUVf7VICdoHZ2lEJlQa-C/w640-h384/recuperaron%20tarjetas%20robadas%20en%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiEm5HSPUoiOSj_8jrcxv9fxsT3jBa0xyw8DMDEv8jeByDuJAFXqojrNqHzTXW5ixUWp_dIbuUvZpbDOk7uW713F8-g4clbsKKH3AR25ZE0txqpzIXnopdOFVfODEo7w0LhCi1buR2sKPsQoIh8MWM4ZPH8GscOAGAUVf7VICdoHZ2lEJlQa-C/s72-w640-c-h384/recuperaron%20tarjetas%20robadas%20en%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/allanamiento-en-ushuaia-por-estafas-con.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/allanamiento-en-ushuaia-por-estafas-con.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos