(Vídeos) Violento enfrentamiento con la policía en la “Bombonerita”: detenidos y un choque en plena calle

En la “Bombonerita” hubo pelea, detenidos y un choque: jóvenes se enfrentaron a golpes con la policía y dos uniformados fueron agredidos.

Un episodio de confusión terminó a los golpes entre jóvenes y efectivos policiales en el predio de la Colectividad Boliviana. Hubo detenidos, un choque y dos uniformados agredidos.
Un episodio violento se registró en la tarde del miércoles en la zona conocida como la “Bombonerita”, en Ushuaia, en el predio de la Colectividad Boliviana, cuando la policía descubrió a un grupo de personas que se encontraban consumiendo alcohol dentro de vehículos.

Al intentar identificarlos, los ocupantes reaccionaron con violencia y se enfrentaron a golpes con los efectivos. En medio del altercado, una mujer policía y otro uniformado resultaron agredidos, mientras que los disturbios se extendieron en plena calle bajo la mirada de los vecinos que salieron de sus casas.

La situación se descontroló aún más cuando un Chevrolet Aveo blanco abrió la puerta de manera abrupta, provocando un choque que terminó por agravar el desorden en la vía pública.

Intervención policial y detenciones

Tras varios minutos de tensión, la policía logró reducir a los involucrados. Al menos una persona fue detenida y notificada en flagrancia por el delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad.

El hecho dejó como saldo patrulleros apostados en la zona, vecinos filmando la escena y la confirmación de que la violencia contra las fuerzas de seguridad se convirtió en protagonista de una tarde fueguina.

