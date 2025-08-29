Sospechan que el hombre desaparecido en Ushuaia se arrojó al río Olivia

Buscan a Miguel Ángel Zabala en Ushuaia. Su auto fue hallado abierto junto al río Olivia y sospechan que pudo haberse arrojado al agua.
La ciudad de Ushuaia se encuentra conmocionada por la desaparición de Miguel Ángel Zabala, un vecino de 33 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado miércoles. La denuncia fue realizada en la Comisaría Segunda por su pareja, quien relató que el hombre salió de su casa alterado, luego de una fuerte discusión, a bordo de un Citroën Élysee blanco (patente AB 900 LC) y nunca regresó.
Hallazgo clave: el auto junto al río Olivia
La búsqueda se intensificó tras el hallazgo del vehículo de Zabala en las inmediaciones del santuario del Gauchito Gil, sobre la Ruta Nacional N.º 3. El rodado estaba abierto y sin ocupantes, en una zona escarpada donde el terreno desciende abruptamente hacia el río Olivia.
Ante la posibilidad de que el hombre se hubiera arrojado al agua, la Policía dio intervención al Grupo Especial de Búsqueda y Rescate (GEBYR) de la División Servicios Especiales y a la Prefectura Naval Argentina, que desplegaron un operativo de rastrillaje acuático y terrestre.
Operativo de búsqueda
Los equipos trabajan en diferentes frentes:
- Rastrillajes en el río Olivia con embarcaciones y personal especializado.
- Recorridas terrestres en las laderas y sectores aledaños al santuario.
- Operativos en la ciudad, ante la hipótesis de que Zabala pudiera haberse desplazado a pie tras abandonar su auto.
Llamado a la comunidad
Las autoridades solicitaron la colaboración de la población. Cualquier información sobre el paradero de Miguel Ángel Zabala debe ser comunicada a los números 101, 911 o en la comisaría más cercana.
El caso mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos, mientras la investigación busca esclarecer qué sucedió realmente en esa zona donde confluyen la devoción popular y un paisaje marcado por la peligrosidad natural del terreno.
