Sospechan que el hombre desaparecido en Ushuaia se arrojó al río Olivia

La ciudad de Ushuaia se encuentra conmocionada por la desaparición de Miguel Ángel Zabala, un vecino de 33 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado miércoles. La denuncia fue realizada en la Comisaría Segunda por su pareja, quien relató que el hombre salió de su casa alterado, luego de una fuerte discusión, a bordo de un Citroën Élysee blanco (patente AB 900 LC) y nunca regresó.

Hallazgo clave: el auto junto al río Olivia





La búsqueda se intensificó tras el hallazgo del vehículo de Zabala en las inmediaciones del santuario del Gauchito Gil, sobre la Ruta Nacional N.º 3. El rodado estaba abierto y sin ocupantes, en una zona escarpada donde el terreno desciende abruptamente hacia el río Olivia.





Ante la posibilidad de que el hombre se hubiera arrojado al agua, la Policía dio intervención al Grupo Especial de Búsqueda y Rescate (GEBYR) de la División Servicios Especiales y a la Prefectura Naval Argentina, que desplegaron un operativo de rastrillaje acuático y terrestre.

Operativo de búsqueda





Los equipos trabajan en diferentes frentes: