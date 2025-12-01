(Vídeo) Desgarrador: una mujer mayor y enferma terminó en la calle tras ser desalojada de su propia casa por una usurpadora

Mujer mayor y enferma quedó en la calle tras ser desalojada de su propia casa por una usurpadora en Ushuaia. Indignación y pedido de justicia.
Nancy, una mujer mayor y con múltiples enfermedades graves, quedó en situación de calle luego de que la policía la desalojara de la vivienda que figura a su nombre. Denuncia que una inquilina dejó de pagar, usurpó el inmueble y ahora utiliza denuncias para impedirle volver a su hogar.
Un caso que ha generado conmoción en Ushuaia salió a la luz en las últimas horas: Nancy, una mujer mayor, discapacitada y con un delicadísimo estado de salud, terminó encadenándose dentro de su propia casa para evitar que la sacaran… pero aun así la policía la desalojó, dejándola en la calle.
Según relató, hace meses tuvo que viajar a Buenos Aires para recibir atención médica urgente. En Ushuaia ya había sido sometida a más de diez operaciones sin mejoras significativas. Vive con una pensión mínima que no le alcanza para cubrir insulina, medicamentos, alquiler y estudios médicos, por lo que tomó una decisión desesperada: alquilar su vivienda —una unidad del IPV a su nombre, con escritura y todo en regla— a una mujer identificada como Marcela F..
Sin embargo, lo que empezó como una solución terminó en tragedia. La inquilina dejó de pagar, desapareció y dejó de responder llamadas y mensajes. Sin ingresos para continuar con su tratamiento, Nancy volvió a la ciudad… pero lo que encontró fue devastador.
Víctima de una maniobra que la dejó sin casa y sin derechos
Nancy denunció que, lejos de abandonar la vivienda, la inquilina se apropió del inmueble e incluso inició denuncias y prohibiciones de acercamiento en su contra, dejándola completamente indefensa ante la Justicia.
Al no tener dónde dormir, Nancy ingresó a su propia casa y decidió encadenarse dentro implorando ayuda. Pero la respuesta que recibió fue la peor: efectivos policiales ingresaron y la desalojaron para cumplir las medidas que la usurpadora había obtenido.
Hoy, la mujer quedó en situación de calle, sin contención y con un cuadro médico crítico:
- tres operaciones intestinales
- diabetes
- hipertensión
- cirrosis tipo 1 por hepatitis
- neuropatía severa
- riesgo permanente de hernias ante cualquier esfuerzo.
La usurpadora sigue en la vivienda y la víctima, en la calle
Mientras Nancy enfrenta la intemperie y el deterioro acelerado de su salud, la usurpadora continúa dentro de la vivienda ajena, amparada en medidas judiciales que no contemplaron la titularidad del inmueble ni la vulnerabilidad extrema de su propietaria.
El caso encendió la indignación de vecinos y organizaciones sociales que ven una situación repetida: personas que se aprovechan de los más vulnerables, se apropian de casas ajenas y logran frenar a la propia dueña con mecanismos legales que deberían protegerla a ella, no a quienes ocupan irregularmente.
La pregunta que crece es inevitable: ¿Cómo es posible que una mujer mayor, enferma y sin recursos termine en la calle, mientras quien usurpa su vivienda permanece adentro sin consecuencias?
El caso sigue en desarrollo.
la justicia...ResponderBorrar
Esa mina venida falopa .. ahora lo hacen los hijos !! Esa casa la obtuvo haciendo quilombo ... Y ahora la alquilaba .. es ventajera mal .. el hijo le robó a un odontólogo la hija vende y ahora se hace la víctima. Era empleada de gobierno la echaron por qué callo presaResponderBorrar
Que entren conocidos de la dueña y le partan la cabeza a la hija de puta usurpadora y se terminó el problemaResponderBorrar
Nombre y apellido así se conoce a la mas Sinvergüenza..!!!ResponderBorrar
El karma NancyResponderBorrar
La respuesta a la pregunta de "como es posible".... es , porque no lo cagaron a trompadas al pelotudo del juez. Entiendes?ResponderBorrar
Nancy Cuellar la propietaria del depto es una persona con un frondoso prontuario, incluso se hace pasar por discapacitada anda en silla de ruedas pero puede caminar, los hijos usurparon una casa en el barrio los FueguinosResponderBorrar
Desconozco quién es la doña. Pero si victimización me recuerda a la caradura de Silvina real, q salió haciendo un vídeo llorando porque le pidieron que consuma para poder quedarse en los cauquenes. Ella se piensa q entra, se sienta, consume su agua y se va. Rata de alcantarilla..contale a la gente Silvina que estás comisionada en el póliza y te la rascas a dos manos haciéndote la pibita influencer. SILVINA REAL, no o tenés cara. HdpResponderBorrar
Mejor que les usurparon y echaron. Si son un asco. No queremos gente así en Monte Gallinero. Que se muera de una vez. En esa tira contando la suya hay 2 departamentos más usurpadosResponderBorrar
Terrible los liberpelucas usurpadores siempre en el delito.ResponderBorrar
Averigüen con quienes se encama la usurpadora, seguro algún paco, y listoResponderBorrar
ResponderBorrar
A esa udurpadora todos los vecinos reunidos y lincharla sacarla a patadas en el tuje.