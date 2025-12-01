(Vídeo) Desgarrador: una mujer mayor y enferma terminó en la calle tras ser desalojada de su propia casa por una usurpadora

Víctima de una maniobra que la dejó sin casa y sin derechos





Nancy denunció que, lejos de abandonar la vivienda, la inquilina se apropió del inmueble e incluso inició denuncias y prohibiciones de acercamiento en su contra, dejándola completamente indefensa ante la Justicia.





Al no tener dónde dormir, Nancy ingresó a su propia casa y decidió encadenarse dentro implorando ayuda. Pero la respuesta que recibió fue la peor: efectivos policiales ingresaron y la desalojaron para cumplir las medidas que la usurpadora había obtenido.





Hoy, la mujer quedó en situación de calle, sin contención y con un cuadro médico crítico:

tres operaciones intestinales diabetes hipertensión cirrosis tipo 1 por hepatitis neuropatía severa riesgo permanente de hernias ante cualquier esfuerzo.

La usurpadora sigue en la vivienda y la víctima, en la calle





Mientras Nancy enfrenta la intemperie y el deterioro acelerado de su salud, la usurpadora continúa dentro de la vivienda ajena, amparada en medidas judiciales que no contemplaron la titularidad del inmueble ni la vulnerabilidad extrema de su propietaria.





El caso encendió la indignación de vecinos y organizaciones sociales que ven una situación repetida: personas que se aprovechan de los más vulnerables, se apropian de casas ajenas y logran frenar a la propia dueña con mecanismos legales que deberían protegerla a ella, no a quienes ocupan irregularmente.





La pregunta que crece es inevitable: ¿Cómo es posible que una mujer mayor, enferma y sin recursos termine en la calle, mientras quien usurpa su vivienda permanece adentro sin consecuencias?





El caso sigue en desarrollo.