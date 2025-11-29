Polémica en Ushuaia: FINNOVA llamó “Falkland” a las Islas Malvinas y piden sanciones

Responsabilidad de los organizadores: ¿ignorancia o provocación?





Entre las figuras vinculadas a FINNOVA se encuentran:

Carlos Sánchez Posleman, propietario de Clínica San Jorge

Ramiro Requejado, del Grupo Tante Sara

Alejandro Pagano Zavalía, abogado

Fernando Chiesa, empresario





En su propio sitio web, FINNOVA afirma que busca “construir un futuro para Tierra del Fuego”. Sin embargo, el episodio deja en evidencia un desconocimiento —o desinterés— por las ordenanzas vigentes en la provincia más austral del país , cuyo territorio incluye la jurisdicción sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el Sector Antártico Argentino.





Vecinos y referentes malvinizadores cuestionaron duramente esta contradicción: “Si dicen querer construir un futuro en Tierra del Fuego, lo mínimo que deberían conocer son nuestras leyes y nuestra historia. Si ni siquiera respetan la denominación oficial de Malvinas, ¿qué pueden aportar al futuro de la provincia?”, señalaron.