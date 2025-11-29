Polémica en Ushuaia: FINNOVA llamó “Falkland” a las Islas Malvinas y piden sanciones

FINNOVA llamó “Falkland” a las Malvinas en un congreso en Ushuaia. Repudio, pedidos de sanciones y críticas a los empresarios organizadores.
El encuentro, realizado en el Hotel Arakur, contó con presencia de investigadores, empresarios y representantes de distintos sectores, pero el error —o decisión— de llamar “Falkland” al archipiélago generó un inmediato repudio.
La Unión Malvinizadora Argentina repudió el hecho
Desde la Unión Malvinizadora Argentina calificaron el episodio como “un agravio inadmisible en suelo fueguino” y acusaron a los organizadores de “favorecer la narrativa británica”. La organización exigió que se evalúen sanciones, multas o acciones administrativas contra FINNOVA, dado que existen normativas municipales y provinciales que obligan a utilizar siempre la denominación Islas Malvinas.
Responsabilidad de los organizadores: ¿ignorancia o provocación?
Entre las figuras vinculadas a FINNOVA se encuentran:
- Carlos Sánchez Posleman, propietario de Clínica San Jorge
- Ramiro Requejado, del Grupo Tante Sara
- Alejandro Pagano Zavalía, abogado
- Fernando Chiesa, empresario
En su propio sitio web, FINNOVA afirma que busca “construir un futuro para Tierra del Fuego”. Sin embargo, el episodio deja en evidencia un desconocimiento —o desinterés— por las ordenanzas vigentes en la provincia más austral del país, cuyo territorio incluye la jurisdicción sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el Sector Antártico Argentino.
Vecinos y referentes malvinizadores cuestionaron duramente esta contradicción: “Si dicen querer construir un futuro en Tierra del Fuego, lo mínimo que deberían conocer son nuestras leyes y nuestra historia. Si ni siquiera respetan la denominación oficial de Malvinas, ¿qué pueden aportar al futuro de la provincia?”, señalaron.
¿Habrá sanciones oficiales?
Se espera que el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia evalúen si corresponde aplicar sanciones o multas a los organizadores, dado que la utilización de términos británicos está explícitamente prohibida en actos oficiales, eventos en territorio provincial y materiales institucionales.
Hasta el momento, FINNOVA no emitió una aclaración ni disculpas públicas, lo que profundizó la indignación en Tierra del Fuego.
Un hecho que revive el debate por la soberanía
El episodio reabre la discusión sobre la responsabilidad de instituciones, empresas y actores privados que operan en la provincia y que deben respetar las leyes vinculadas a la Causa Malvinas, considerada política de Estado en Argentina.
