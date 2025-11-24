(Vídeo) Cabo San Pablo: un video viral expone pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones sin control en Tierra del Fuego

0 0 24 noviembre 2025 2025-11-24T23:28:00-03:00 Editar esta nota

Video evidencia pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones irregulares en Cabo San Pablo. Denuncian falta total de control del Gobierno fueguino.

Un registro audiovisual dejó al descubierto graves irregularidades ambientales en Cabo San Pablo. Redes de pesca en zonas de desove, fogones prohibidos y ocupaciones irregulares evidencian la falta total de fiscalización del Gobierno en un área natural protegida.

La difusión de un video promocional de gastronomía en redes sociales terminó revelando una preocupante secuencia de irregularidades en Cabo San Pablo, en el corazón de la costa fueguina. Lo que buscaba mostrarse como una simple experiencia culinaria al aire libre evidenció un escenario de falta absoluta de control estatal en una zona ambientalmente sensible.

En la filmación se observan redes de pesca colocadas a pocos metros de la desembocadura del río, un sector de desove biológico, un fogón encendido en un área donde está terminantemente prohibido hacer fuego, y la ocupación permanente de un terreno señalizado por la AREF con el cartel “No ocupar tierras”.

El contraste es explícito: las normas existen, la cartelería también, pero el Estado no garantiza su cumplimiento.

Irregularidades a la vista de todos

El contenido viral muestra a un influencer chef preparando una receta típica fueguina junto al mar. Sin embargo, detrás de la escena gastronómica aparecen prácticas que constituyen infracciones ambientales graves.
Pesca ilegal en un sector de desove

Una de las tomas revela una red instalada cerca de la desembocadura del río San Pablo, un punto crítico donde las especies ingresan para reproducirse.
En esta zona: Los peces remontan el río para desovar, depositan sus huevos en ambientes de aguas tranquilas, y semanas después, los juveniles regresan al mar.

Colocar redes allí interrumpe el ciclo biológico completo. La normativa lo prohíbe expresamente, pero la filmación muestra que nadie controla.
Fogón en un área no habilitada

Otro de los planos expone un fogón encendido en un sector donde, por riesgo ambiental y condiciones climáticas, está prohibido encender fuego.
El lugar no cuenta con habilitación para actividades gastronómicas al aire libre, a pesar de estar en plena vista del público.

Ocupación irregular sin intervención estatal

La presencia del cartel oficial de la AREF indicando “No ocupar tierras” contrasta con estructuras ya montadas y el uso continuo del predio.
A pesar de la prohibición clara, no existe fiscalización, apercibimientos ni medidas para desalojar o frenar la ocupación.

Lo más alarmante: se trata de un punto ubicado junto a la Ruta A, visible, accesible y transitado. Si no se controla ahí, ¿qué ocurre en sectores más remotos?

Un Estado ausente y agentes sin recursos

Los trabajadores encargados de fiscalizar estos espacios cobran mil pesos la hora, sin viáticos, sin equipamiento y obligados a trasladarse con recursos propios.
Así, la fiscalización ambiental se vuelve inviable.

Mientras tanto, en Buenos Aires se legitima públicamente a quienes ocuparon tierras en Puerto Almanza, y jóvenes vinculados a ocupantes irregulares presentaron proyectos para “regularizar” emprendimientos turísticos que empezaron, justamente, ocupando sectores costeros sin autorización.

La señal es clara: ocupar no solo no tiene consecuencias, sino que parece un modelo reproducido y tolerado.

El influencer no es el problema

Es importante resaltar que el influencer chef no es objeto de la crítica.
Su video simplemente expuso lo que cualquiera puede encontrar al visitar el lugar: pesca ilegal, fogones prohibidos, ocupaciones irregulares, y un Estado completamente ausente.

Un problema estructural en Tierra del Fuego

Cabo San Pablo vuelve a mostrar una realidad ya conocida:
las normativas existen, pero no se aplican.

La ocupación irregular, la pesca prohibida y la falta de controles afectan el ecosistema, erosionan la autoridad estatal y consolidan la idea de que en ciertas zonas de la provincia cada uno hace lo que quiere.


Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,90,Interes,2414,Interes General,3259,Internacionales,157,Locales,3967,Noticias Nacionales,1426,Policiale,7,Policiales,11468,Sociedad,5088,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14816,Ultimas Noticias,13205,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Cabo San Pablo: un video viral expone pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones sin control en Tierra del Fuego
(Vídeo) Cabo San Pablo: un video viral expone pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones sin control en Tierra del Fuego
Video evidencia pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones irregulares en Cabo San Pablo. Denuncian falta total de control del Gobierno fueguino.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieR_ijzR7P1MWSqD8agCDHKMag07ZQwRoo0-4W4K0Guwc7cw4R4-t51TaFw26BLM-p1j2KeGw2j8ovDbBW23D1DouxmUY7ebuEsJOVD2_JwH6VTVf4Lr8H_KTSC5KbFEWgg1Y-AFcwx4OqGmjfLnNev-Nm1IW0yRTNiT_GSCFlWrAVlBo_Lgt0/w640-h294/pesca%20con%20redes%20en%20lhgares%20prohibidos%20en%20cabo%20san%20pablo.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieR_ijzR7P1MWSqD8agCDHKMag07ZQwRoo0-4W4K0Guwc7cw4R4-t51TaFw26BLM-p1j2KeGw2j8ovDbBW23D1DouxmUY7ebuEsJOVD2_JwH6VTVf4Lr8H_KTSC5KbFEWgg1Y-AFcwx4OqGmjfLnNev-Nm1IW0yRTNiT_GSCFlWrAVlBo_Lgt0/s72-w640-c-h294/pesca%20con%20redes%20en%20lhgares%20prohibidos%20en%20cabo%20san%20pablo.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/video-cabo-san-pablo-un-video-viral.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/video-cabo-san-pablo-un-video-viral.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos