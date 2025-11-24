(Vídeo) Cabo San Pablo: un video viral expone pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones sin control en Tierra del Fuego

Video evidencia pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones irregulares en Cabo San Pablo. Denuncian falta total de control del Gobierno fueguino.
Un registro audiovisual dejó al descubierto graves irregularidades ambientales en Cabo San Pablo. Redes de pesca en zonas de desove, fogones prohibidos y ocupaciones irregulares evidencian la falta total de fiscalización del Gobierno en un área natural protegida.
La difusión de un video promocional de gastronomía en redes sociales terminó revelando una preocupante secuencia de irregularidades en Cabo San Pablo, en el corazón de la costa fueguina. Lo que buscaba mostrarse como una simple experiencia culinaria al aire libre evidenció un escenario de falta absoluta de control estatal en una zona ambientalmente sensible.
En la filmación se observan redes de pesca colocadas a pocos metros de la desembocadura del río, un sector de desove biológico, un fogón encendido en un área donde está terminantemente prohibido hacer fuego, y la ocupación permanente de un terreno señalizado por la AREF con el cartel “No ocupar tierras”.
El contraste es explícito: las normas existen, la cartelería también, pero el Estado no garantiza su cumplimiento.
Irregularidades a la vista de todos
El contenido viral muestra a un influencer chef preparando una receta típica fueguina junto al mar. Sin embargo, detrás de la escena gastronómica aparecen prácticas que constituyen infracciones ambientales graves.
Pesca ilegal en un sector de desove
Una de las tomas revela una red instalada cerca de la desembocadura del río San Pablo, un punto crítico donde las especies ingresan para reproducirse.
En esta zona: Los peces remontan el río para desovar, depositan sus huevos en ambientes de aguas tranquilas, y semanas después, los juveniles regresan al mar.
Colocar redes allí interrumpe el ciclo biológico completo. La normativa lo prohíbe expresamente, pero la filmación muestra que nadie controla.
Fogón en un área no habilitada
Otro de los planos expone un fogón encendido en un sector donde, por riesgo ambiental y condiciones climáticas, está prohibido encender fuego.
El lugar no cuenta con habilitación para actividades gastronómicas al aire libre, a pesar de estar en plena vista del público.
Ocupación irregular sin intervención estatal
La presencia del cartel oficial de la AREF indicando “No ocupar tierras” contrasta con estructuras ya montadas y el uso continuo del predio.
A pesar de la prohibición clara, no existe fiscalización, apercibimientos ni medidas para desalojar o frenar la ocupación.
Lo más alarmante: se trata de un punto ubicado junto a la Ruta A, visible, accesible y transitado. Si no se controla ahí, ¿qué ocurre en sectores más remotos?
Un Estado ausente y agentes sin recursos
Los trabajadores encargados de fiscalizar estos espacios cobran mil pesos la hora, sin viáticos, sin equipamiento y obligados a trasladarse con recursos propios.
Así, la fiscalización ambiental se vuelve inviable.
Mientras tanto, en Buenos Aires se legitima públicamente a quienes ocuparon tierras en Puerto Almanza, y jóvenes vinculados a ocupantes irregulares presentaron proyectos para “regularizar” emprendimientos turísticos que empezaron, justamente, ocupando sectores costeros sin autorización.
La señal es clara: ocupar no solo no tiene consecuencias, sino que parece un modelo reproducido y tolerado.
El influencer no es el problema
Es importante resaltar que el influencer chef no es objeto de la crítica.
Su video simplemente expuso lo que cualquiera puede encontrar al visitar el lugar: pesca ilegal, fogones prohibidos, ocupaciones irregulares, y un Estado completamente ausente.
Un problema estructural en Tierra del Fuego
Cabo San Pablo vuelve a mostrar una realidad ya conocida:
las normativas existen, pero no se aplican.
La ocupación irregular, la pesca prohibida y la falta de controles afectan el ecosistema, erosionan la autoridad estatal y consolidan la idea de que en ciertas zonas de la provincia cada uno hace lo que quiere.
