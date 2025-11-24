(Vídeo) Cabo San Pablo: un video viral expone pesca ilegal, fogones prohibidos y ocupaciones sin control en Tierra del Fuego

Un registro audiovisual dejó al descubierto graves irregularidades ambientales en Cabo San Pablo. Redes de pesca en zonas de desove, fogones prohibidos y ocupaciones irregulares evidencian la falta total de fiscalización del Gobierno en un área natural protegida.

La difusión de un video promocional de gastronomía en redes sociales terminó revelando una preocupante secuencia de irregularidades en Cabo San Pablo, en el corazón de la costa fueguina. Lo que buscaba mostrarse como una simple experiencia culinaria al aire libre evidenció un escenario de falta absoluta de control estatal en una zona ambientalmente sensible.





En la filmación se observan redes de pesca colocadas a pocos metros de la desembocadura del río, un sector de desove biológico, un fogón encendido en un área donde está terminantemente prohibido hacer fuego, y la ocupación permanente de un terreno señalizado por la AREF con el cartel “No ocupar tierras”.





El contraste es explícito: las normas existen, la cartelería también, pero el Estado no garantiza su cumplimiento.