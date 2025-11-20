Identifican el cuerpo hallado en Caleta La Misión y avanzan las pericias para determinar la causa de muerte

La Justicia provincial confirmó la identidad del cuerpo encontrado este miércoles en la zona costera de Caleta La Misión, en cercanías del puerto de Río Grande. La jueza de Instrucción N.º 1, María Rosa Santana, informó que se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barría, quien permanecía desaparecido desde hacía más de una semana.

El reconocimiento se realizó a partir del cotejo de huellas dactilares, luego de que personal policial y equipos forenses intervinieran en el lugar del hallazgo. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que obligó a un trabajo minucioso por parte de la Policía Científica.





Si bien la identidad fue confirmada, la magistrada remarcó que la investigación continúa abierta. Se esperan los resultados completos de la autopsia y otros análisis complementarios para determinar la causa y circunstancias del fallecimiento.





En la causa intervienen la Policía Científica, la División Delitos Complejos y la médica forense, bajo requerimiento del fiscal Ariel Pinno. Los equipos trabajan en la reconstrucción de los hechos mediante pericias en la escena, exámenes del cuerpo y estudios de laboratorio que permitan esclarecer lo ocurrido.