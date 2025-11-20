Identifican el cuerpo hallado en Caleta La Misión y avanzan las pericias para determinar la causa de muerte

1 0 20 noviembre 2025 2025-11-20T14:01:00-03:00 Editar esta nota

La Justicia provincial confirmó la identidad del cuerpo encontrado este miércoles en la zona costera de Caleta La Misión, en cercanías del p...

Confirmaron que los restos pertenecen a Sergio Gabriel Schlieter Barría, desaparecido hace más de una semana. La Justicia aguarda los resultados finales de la autopsia para establecer cómo murió.
La Justicia provincial confirmó la identidad del cuerpo encontrado este miércoles en la zona costera de Caleta La Misión, en cercanías del puerto de Río Grande. La jueza de Instrucción N.º 1, María Rosa Santana, informó que se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barría, quien permanecía desaparecido desde hacía más de una semana.

El reconocimiento se realizó a partir del cotejo de huellas dactilares, luego de que personal policial y equipos forenses intervinieran en el lugar del hallazgo. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que obligó a un trabajo minucioso por parte de la Policía Científica.

Si bien la identidad fue confirmada, la magistrada remarcó que la investigación continúa abierta. Se esperan los resultados completos de la autopsia y otros análisis complementarios para determinar la causa y circunstancias del fallecimiento.

En la causa intervienen la Policía Científica, la División Delitos Complejos y la médica forense, bajo requerimiento del fiscal Ariel Pinno. Los equipos trabajan en la reconstrucción de los hechos mediante pericias en la escena, exámenes del cuerpo y estudios de laboratorio que permitan esclarecer lo ocurrido.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimonoviembre 20, 2025

    No consuman más el fútbol argentino el chorro mafia tapia esta manipulando todos los partidos con ayuda de los árbitros así asciende su equipo barracas ,solo vean los partidos de barracas iventan faltas y penales para favprecer a barracas y también favorece a otros equipos que pertenecen a politocs y amigos del chorro tapia ahora le dieron la copa liga2025 a rosario Central por escritorio ya fue el fútbol argentino

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,271,Espectaculos,89,Interes,2412,Interes General,3256,Internacionales,157,Locales,3952,Noticias Nacionales,1424,Policiale,7,Policiales,11462,Sociedad,5080,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14797,Ultimas Noticias,13186,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Identifican el cuerpo hallado en Caleta La Misión y avanzan las pericias para determinar la causa de muerte
Identifican el cuerpo hallado en Caleta La Misión y avanzan las pericias para determinar la causa de muerte
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVa1yRR4jBPUHBQA3ILGU2dCA4hJgtTNwvlDRxqcvCdUCOVPRf6pC7l20Ia2OvHjnqArahv4OPGzM2LBgIgMbqMF676HzghDrQUPyzVwPEnTCCif0_J_cxfOUaQq7XZ19Z6jzk0v2QxIuB-_hgtvrBflnvDNYUS7bLJb4diKXq9Y5adHpgxfs/w640-h384/restoos%20humanos%20en%20la%20playa.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjVa1yRR4jBPUHBQA3ILGU2dCA4hJgtTNwvlDRxqcvCdUCOVPRf6pC7l20Ia2OvHjnqArahv4OPGzM2LBgIgMbqMF676HzghDrQUPyzVwPEnTCCif0_J_cxfOUaQq7XZ19Z6jzk0v2QxIuB-_hgtvrBflnvDNYUS7bLJb4diKXq9Y5adHpgxfs/s72-w640-c-h384/restoos%20humanos%20en%20la%20playa.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/identifican-el-cuerpo-hallado-en-caleta.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/identifican-el-cuerpo-hallado-en-caleta.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos