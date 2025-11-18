(Vídeo) Ushuaia: familiares denuncian traslados “sorpresivos” de internos y apuntan a la falta de comunicación oficial

Familiares denuncian traslados sin aviso desde la Alcaidía de Ushuaia al Anexo 4. Reclaman falta de información y transparencia del Servicio.
Familiares de internos alojados en la Alcaidía Central denunciaron que, durante la noche, se llevó adelante una requisa seguida de un traslado masivo hacia el Anexo 4, sin que nadie fuera informado de antemano.
Según indicaron a este medio, se enteraron “por mensajes entre conocidos” y no por comunicación directa del Servicio Penitenciario.
Los allegados manifestaron angustia e incertidumbre, ya que no pudieron conocer de inmediato el estado de los detenidos, si hubo incidentes durante la requisa o las razones del traslado.
Críticas a la falta de protocolos básicos de información
Los familiares cuestionaron la forma en que se manejó el operativo, señalando que no es la primera vez que estas acciones se ejecutan sin ningún tipo de aviso.
Afirmaron que la institución “actúa sin transparencia”, dejando a las familias en total desconcierto y generando rumores sobre posibles conflictos internos que las autoridades no confirman ni desmienten.
“Podrán tener sus procedimientos, pero la comunicación es parte del protocolo. No pueden trasladar personas sin avisar”, expresó una familiar, molesta por la forma en que se enteraron del operativo.
Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial detallando los motivos de la requisa ni las causas que llevaron al traslado de internos hacia el Anexo 4.
Tampoco se informó cuántos detenidos fueron movidos, su estado de salud o si hubo incidentes durante el proceso.
Este silencio institucional alimenta el descontento y la preocupación, en un contexto donde el sistema penitenciario fueguino ya acumula críticas por falta de infraestructura, sobrepoblación y escaso contacto con las familias.
Los familiares exigirán en las próximas horas una instancia formal de diálogo para que las autoridades informen qué ocurrió y garanticen que este tipo de acciones se realicen con avisos previos y respeto a los derechos básicos de comunicación.
