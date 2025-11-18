(Vídeo) Ushuaia: familiares denuncian traslados “sorpresivos” de internos y apuntan a la falta de comunicación oficial

Críticas a la falta de protocolos básicos de información





Los familiares cuestionaron la forma en que se manejó el operativo, señalando que no es la primera vez que estas acciones se ejecutan sin ningún tipo de aviso.

Afirmaron que la institución “actúa sin transparencia”, dejando a las familias en total desconcierto y generando rumores sobre posibles conflictos internos que las autoridades no confirman ni desmienten.





“Podrán tener sus procedimientos, pero la comunicación es parte del protocolo. No pueden trasladar personas sin avisar”, expresó una familiar, molesta por la forma en que se enteraron del operativo.