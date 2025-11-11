Tierra del Fuego: el deterioro de un gobierno sin control, ni rumbo ni Estado

Una provincia quebrada y sin rumbo





Tierra del Fuego atraviesa una situación crítica que ya trasciende lo coyuntural. Con un déficit fiscal récord y un Estado sin conducción, la provincia se posiciona como la más deficitaria de la Argentina, según los últimos informes económicos nacionales.





“Si hay un gobernador al que Milei no tolera es justamente Gustavo Melella, y si hay un gobernador que habló pestes del presidente es el propio Melella”, declaró recientemente el exjefe de Gabinete nacional, dejando en evidencia la ruptura total entre el Gobierno fueguino y la Casa Rosada.





Esa fractura política se traduce en consecuencias concretas: Tierra del Fuego no tiene diálogo con Nación, no recibe asistencia directa ni logra financiamiento para sus obras. El gasto público crece, la deuda provincial se dispara y los indicadores económicos muestran un colapso administrativo difícil de revertir.





Mientras el Estado nacional logra sostener un superávit financiero de $3,6 billones, la administración de Melella se hunde en un rojo estructural que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo fiscal.



