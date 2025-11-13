Justicia fueguina bajo la lupa. "La condena por quitarle la vision a una persona es una vergüenza"

Un fallo que indigna





El hecho ocurrió en la ciudad de Ushuaia, y desde entonces la víctima viene reclamando una respuesta justa por parte del sistema judicial.

Lejos de encontrar reparación, el fallo se transformó en un símbolo de la impunidad y el desinterés que caracteriza a buena parte de la Justicia fueguina, cuestionada reiteradamente por su falta de sensibilidad y su desconexión con las víctimas.





Mientras Ramírez intenta rehacer su vida enfrentando las secuelas de la agresión, el agresor sigue libre y con una multa mínima, lo que genera malestar en amplios sectores de la comunidad que reclaman penas más severas y fallos ejemplares.





El caso reabre el debate sobre la necesidad urgente de una reforma judicial en Tierra del Fuego, donde numerosos episodios recientes han mostrado que los castigos no guardan relación con la gravedad de los delitos cometidos.