Justicia fueguina bajo la lupa. "La condena por quitarle la vision a una persona es una vergüenza"

18 0 13 noviembre 2025 2025-11-13T08:04:00-03:00 Editar esta nota

Indignación en Ushuaia: un hombre dejó ciego a otro y la Justicia solo le impuso una multa de $20 mil. Un fallo que genera repudio en Tierra del Fuego

Golpeó a un hombre que quedó ciego de un ojo y la Justicia solo lo sancionó con $20 mil. Indignación en Ushuaia: un hombre que dejó a otro con una lesión irreversible recibió una multa irrisoria. El fallo generó repudio y vuelve a exponer la falta de criterio de la Justicia fueguina.
Un nuevo caso vuelve a poner en evidencia el desastre judicial que atraviesa Tierra del Fuego. En Ushuaia, un hombre identificado como Brian Nahuel Romero Agüero agredió brutalmente a Juan Ángel Ramírez, quien como consecuencia del ataque perdió la visión en uno de sus ojos y desde entonces vive un verdadero calvario.

Sin embargo, la indignación llegó con la resolución judicial: el agresor solo fue sancionado con una compensación económica de 20 mil pesos, una suma que difícilmente cubre los gastos médicos, el daño físico ni el profundo perjuicio emocional que sufre la víctima.

Un fallo que indigna

El hecho ocurrió en la ciudad de Ushuaia, y desde entonces la víctima viene reclamando una respuesta justa por parte del sistema judicial.
Lejos de encontrar reparación, el fallo se transformó en un símbolo de la impunidad y el desinterés que caracteriza a buena parte de la Justicia fueguina, cuestionada reiteradamente por su falta de sensibilidad y su desconexión con las víctimas.

Mientras Ramírez intenta rehacer su vida enfrentando las secuelas de la agresión, el agresor sigue libre y con una multa mínima, lo que genera malestar en amplios sectores de la comunidad que reclaman penas más severas y fallos ejemplares.

El caso reabre el debate sobre la necesidad urgente de una reforma judicial en Tierra del Fuego, donde numerosos episodios recientes han mostrado que los castigos no guardan relación con la gravedad de los delitos cometidos.

COMENTARIOS

BLOGGER: 18
  1. Anónimonoviembre 13, 2025

    Qué hdp! Hay que ser político para que el poder judicial haga justicia?
    Qué onda, loco?
    Lo mismo que un degenerado de 13 años que manosea a uno de 6, tenés que actuar! Ordenale ir al psicólogo todas las semanas a él y a sus padres!
    Qué mierda hacen?! Para eso ganan millones?

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimonoviembre 13, 2025

      Solucion estudiar y irse de esta provincia de mierda. ;)

      Borrar
  2. Anónimonoviembre 13, 2025

    A qué si le sacamos un ojo a Melella o CFK nos dan perpetua.

    ResponderBorrar
  3. Anónimonoviembre 13, 2025

    Indignante! Repugnan.

    ResponderBorrar
  4. Anónimonoviembre 13, 2025

    Estoy podrido de los vendemedias ,de los que venden sahumerios ,de los que venden pan crudos ,de los que piden plata por la calle ,no soy una ong ,a mi también me falta plata no puedo mantener a todo el mundo lo lamento ,yo también tengo que vivir ,deberían pedirle a los politicos si ven alguno por la calle caminando ,seria raro

    ResponderBorrar
  5. Anónimonoviembre 13, 2025

    El fiscal, una bosta, el juez, una kk.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimonoviembre 13, 2025

      Depende el punto de vista

      Borrar
    2. Anónimonoviembre 13, 2025

      El juez debe estar leyendo estos sos un hijo de puta. una mierda, gana millones el sorete.

      Borrar
  6. Anónimonoviembre 13, 2025

    Lo que tendrian que hacer es hacer publico el nombre del jue que dictó ésta sentencia. Para escracharlo.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimonoviembre 13, 2025

      Se le podría sacar los ojos a todos los jueces, todos los abogados y a todos los politiquitos baratos, total la condena (existiendo un antecedente), es irrisoria

      Borrar
    2. Anónimonoviembre 13, 2025

      El juez vive en vella vista o venado tuerto.

      Borrar
    3. Anónimonoviembre 13, 2025

      Está en la foto. El juez es Manuel Isidoro Lopez.

      Borrar
    4. Anónimonoviembre 13, 2025

      Qué manera de hablar al pedo. No está en la foto. Y López es juez de ejecución de sentencias. No es quien impone la pena. Un juez de ejecución de sentencias se encarga de vigilar que las condenas y penas impuestas por un tribunal se cumplan de forma correcta. Dejá de revolear basura

      Borrar
  7. Anónimonoviembre 13, 2025

    POR QUE NO DAN EL NOMBRE DEL JUEZ???

    ResponderBorrar
  8. Anónimonoviembre 13, 2025

    Al juez que dicto la sentencia habría que cortarle los huevos

    ResponderBorrar
  9. Anónimonoviembre 13, 2025

    El hijo de cabrito el aribtro

    ResponderBorrar

