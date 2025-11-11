(Vídeo) Noche de Box en Ushuaia: Se Pelean por un hombre

11 noviembre 2025

Pelea por un hombre en Ushuaia: dos mujeres protagonizaron un escándalo en el barrio La Cantera en plena madrugada.

Una madrugada agitada en Ushuaia terminó con dos mujeres enfrentadas a los gritos —y algo más— por el mismo hombre. Los vecinos aseguran que volaron insultos, uñas postizas y hasta algún recuerdo sentimental.

Una noche de Box fueguino en La Cantera

En plena madrugada, el barrio La Cantera se transformó en escenario de una escena digna de una noche boxística. Dos mujeres comenzaron a golpearse por cuestiones amorosas. Incluso, el susodicho se encontraba presente y fue el que evito que se separen y busco que continué la pelea. 

Según testigos, el motivo fue el mismo hombre, protagonista de una situación que terminó convocando a varios vecinos curiosos y, finalmente, a la policía.

El amor, altamente inflamable en Tierra del Fuego

La situación se calmó cuando la presunta engañada, empezaba a perder el control de la situación. En el vídeo se puede observar que la presunta engañada, fue quien sin mediar palabras comienza a agredir al rincón de buzo blanco, que empezaba a igualar la riña boxística y lograba ponerse de pie, luego de irse a la lona. 

Luego del hecho, ambas peleadores se metieron cada una en un coche, a los gritos de "mira que voy a estar con este pelotudo", haciendo referencia a sujeto que evito que se separen y el centro del triangulo amoroso. 

  1. Anónimonoviembre 11, 2025

    ¿Se pelean por ese cabeza de termo? jajajajaja la put4 madre

  2. Anónimonoviembre 11, 2025

    Se estaban peleando por Walter Vuoto, porque se escucha que una dice.....MIRA SI ME LO VOY A COMER A ESE PELOTUDO

  3. Anónimonoviembre 11, 2025

    QUE ASCO TODO

  4. Anónimonoviembre 11, 2025

    peleándose por el alcaraz JJAJAJA no pode

  5. Anónimonoviembre 11, 2025

    Miraaaa por lo que están peleando, ese flaco no vale dos mangos, si no es con esa será con otra. Cómo no se valoran déjate de joder

