Coto, Monte de Oca y López al Senado; Rodríguez y Tita a Diputados tras una elección marcada por la ruptura del PJ fueguino

Coto y Monte de Oca al Senado; Rodríguez y Tita electos diputados. La división del PJ fueguino impulsó el triunfo de La Libertad Avanza en TDF.

La Libertad Avanza logró imponerse en Tierra del Fuego tras una fuerte división interna del peronismo local. Agustín Coto y Belén Monte de Oca encabezarán la representación en la Cámara Alta, mientras que Miguel Rodríguez y Agustín Tita ocuparán bancas en Diputados.

La Libertad Avanza se quedó con la victoria en Tierra del Fuego en una elección donde la grieta interna dentro del Partido Justicialista fueguino terminó empujando a los libertarios a lo más alto del podio.

Los próximos senadores nacionales serán:
  1. Agustín Coto (actual legislador), quien capitalizó el voto opositor y se convertirá en una de las voces más duras del Senado.
  2. Belén Monte de Oca, concejal de Ushuaia, que dará el salto a la política nacional.
  3. Cristina López, actual senadora, logra conservar su banca, manteniendo una representación tradicional del peronismo en la provincia.
En la Cámara de Diputados, las nuevas bancas quedarán en manos de:
  1. Miguel Rodríguez, referente de La Libertad Avanza, cuñado del diputado Santiago Pauli y actual jefe de Migraciones en la provincia, quien aterriza en el Congreso con fuertes vínculos políticos dentro del oficialismo libertario.
  2. Agustín Tita, dirigente de Fuerza Patria, que consolida su espacio pese al quiebre peronista que terminó inclinando la balanza a favor de los libertarios.
La fractura del PJ fueguino —que llegó dividido a las urnas— resultó ser el ingrediente clave que permitió el avance de Milei en una provincia que históricamente castigó a los espacios de derecha.

Hoy, Tierra del Fuego tendrá una representación legislativa nacional completamente reconfigurada, mientras el peronismo local ya analiza culpas internas y el futuro del espacio tras un resultado que dejó al descubierto una crisis que hace tiempo se venía gestando.

Resta ahora ver cómo se alinearán estos representantes en los debates clave que definirán el modelo de país que la administración Milei quiere profundizar desde el Congreso.

