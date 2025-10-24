Llamado a la solidaridad por Joe Camejo, el querido vecino que vendía alfajores en el Correo

Con profunda tristeza, familiares y amigos informaron que Joe Camejo, reconocido por todos como “el señor de los alfajores afuera del Correo”, atraviesa un momento muy delicado de salud.

Joe fue diagnosticado recientemente con cáncer con metástasis, y lamentablemente ya no existen tratamientos ni cirugías posibles. Actualmente se encuentra bajo cuidados paliativos, recibiendo medicación para aliviar el dolor y acompañado por sus seres queridos.





Su familia enfrenta, además del enorme dolor emocional, una situación económica muy difícil debido a los costos del sepelio que deberán afrontar en los próximos días. Por eso, se apela a la solidaridad de quienes lo conocieron y lo apreciaron durante tantos años, siempre con su sonrisa y sus alfajores en la mano.





Cada aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. También colaborar difundiendo esta campaña es fundamental.



