Llamado a la solidaridad por Joe Camejo, el querido vecino que vendía alfajores en el Correo

2 0 24 octubre 2025 2025-10-24T05:41:00-03:00 Editar esta nota

Solidaridad para el reconocido vecino de Ushuaia Joe Camejo

Con profunda tristeza, familiares y amigos informaron que Joe Camejo, reconocido por todos como “el señor de los alfajores afuera del Correo”, atraviesa un momento muy delicado de salud.
Joe fue diagnosticado recientemente con cáncer con metástasis, y lamentablemente ya no existen tratamientos ni cirugías posibles. Actualmente se encuentra bajo cuidados paliativos, recibiendo medicación para aliviar el dolor y acompañado por sus seres queridos.

Su familia enfrenta, además del enorme dolor emocional, una situación económica muy difícil debido a los costos del sepelio que deberán afrontar en los próximos días. Por eso, se apela a la solidaridad de quienes lo conocieron y lo apreciaron durante tantos años, siempre con su sonrisa y sus alfajores en la mano.

Cada aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. También colaborar difundiendo esta campaña es fundamental.

Datos para colaborar

Banco Galicia
Titular: Sabrina Lucía Camejo
📌 Alias: Joecamejo.gal
📌 CBU: 0070346630004032256355
📌 CUIL: 27-27901649-7
📌 Cuenta: 4032256-3 346-5
📌 DU: 27901649

La familia agradece profundamente todas las muestras de apoyo y cariño hacia Joe en este momento tan difícil. “Entre todos, podemos acompañarlo como él acompañó siempre a nuestra comunidad”.

  1. Anónimooctubre 24, 2025

    TODOS LOS Q ALGUNA VEZ COMPARTIERON EL AMOR DE LAS MOTOS Y LAS RUTAS NO LO PUEDEN DEJAR SOLO EN ESTE ULTIMO VIAJE!!!!

  2. Anónimooctubre 24, 2025

    Que ponga la municipalidad

