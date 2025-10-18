Robo en un comercio de Ushuaia: mecheras fueron filmadas robando perfumes y cosméticos

Una mechera fue filmada robando perfumes y cosméticos de un local en Godoy 221, Ushuaia. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad cuando sustraía perfumes y artículos de cosmética de un local ubicado en la calle Godoy 221. El robo ocurrió cerca de las 16:00 horas.
La inseguridad volvió a golpear en pleno centro de Ushuaia. Este sábado, una mujer fue filmada robando perfumes y productos de cosmética de un comercio ubicado en Godoy 221, según registraron las cámaras de seguridad del local. 

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando las sospechosas ingresaron al establecimiento simulando ser una clienta. En cuestión de minutos, y aprovechando un momento de distracción del personal, ocultó varios artículos entre sus pertenencias antes de retirarse del lugar sin pagar.

Las imágenes del sistema de videovigilancia muestran claramente el accionar de las ladronas, que se llevó al menos un perfume y otros productos de belleza. Los responsables del comercio realizaron la denuncia policial correspondiente, aportando las grabaciones como prueba para facilitar la identificación de la autora del hecho.

El robo generó malestar entre comerciantes de la zona, que advierten sobre la creciente cantidad de hurtos menores y la falta de controles efectivos para prevenir este tipo de delitos.

Desde la Policía Provincial indicaron que se trabaja en la identificación de la sospechosa, utilizando las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local y de la zona.

  1. Anónimooctubre 18, 2025

    Otra vez peronchos de campaña!

    1. Anónimooctubre 18, 2025

      Tranqui que el 3% de lo robado va para la Alta Coimera

    2. Anónimooctubre 18, 2025

      Tierra del negros y negras

  2. Anónimooctubre 18, 2025

    Van practicando para candidatas liberpelucas pero todavía les falta muchísimo. La candidata de Rio Negro, primera en lista liberpeluca, estaba presa en ee uu por 15 kilos de drogas y la investigan por estafas piramidales y amenazas. Estas mecheras le faltan todavía muchos delitos para sumarse.

    1. Anónimooctubre 18, 2025

      A la keratina no le gana nadie. Tiene el trofeo agarrado a su pata.

    2. Anónimooctubre 18, 2025

      Y la jefa de los pelucas, kirchos y demás subespecies está presa por corrupta

  3. Anónimooctubre 18, 2025

    negras chorras, deportarlas al conurbano.

  4. Anónimooctubre 18, 2025

    son todos de rio grande vienen a robar acá , debería ser mas estricta la entrada de gente acá

  5. Anónimooctubre 18, 2025

    libertas de ushuaia viendo como se les termino la plata jujjuujjjajjaa

