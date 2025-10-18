Robo en un comercio de Ushuaia: mecheras fueron filmadas robando perfumes y cosméticos

La inseguridad volvió a golpear en pleno centro de Ushuaia. Este sábado, una mujer fue filmada robando perfumes y productos de cosmética de un comercio ubicado en Godoy 221, según registraron las cámaras de seguridad del local.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando las sospechosas ingresaron al establecimiento simulando ser una clienta. En cuestión de minutos, y aprovechando un momento de distracción del personal, ocultó varios artículos entre sus pertenencias antes de retirarse del lugar sin pagar.





Las imágenes del sistema de videovigilancia muestran claramente el accionar de las ladronas, que se llevó al menos un perfume y otros productos de belleza. Los responsables del comercio realizaron la denuncia policial correspondiente, aportando las grabaciones como prueba para facilitar la identificación de la autora del hecho.





El robo generó malestar entre comerciantes de la zona, que advierten sobre la creciente cantidad de hurtos menores y la falta de controles efectivos para prevenir este tipo de delitos.





Desde la Policía Provincial indicaron que se trabaja en la identificación de la sospechosa, utilizando las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local y de la zona.