Nuevo paro docente de 48 horas del SUTEF: el derecho a huelga frente al derecho a la educación en Tierra del Fuego

Una vez más, las aulas de Tierra del Fuego volverán a quedar vacías. El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) resolvió un nuevo paro de 48 horas acompañado de asambleas, desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia. La medida se desarrollará entre el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, sumando dos días más a una extensa lista de interrupciones del ciclo lectivo.

Las protestas, que ya se repiten casi semanalmente, generan un profundo malestar entre las familias fueguinas, que observan con impotencia cómo sus hijos pierden clases y contenidos fundamentales. Según denuncian padres y docentes no alineados al gremio, en 2025 hubo más días de paro que días de clases efectivas. Esta situación pone en riesgo la continuidad pedagógica y compromete los aprendizajes básicos exigidos por el calendario educativo nacional.





Detrás de esta nueva medida de fuerza, el SUTEF reclama mejoras salariales y condiciones laborales. Sin embargo, el conflicto se ha transformado en un callejón sin salida que trasciende lo sindical para convertirse en una crisis estructural del sistema educativo provincial. Mientras los dirigentes del gremio redoblan su agenda de protestas —con ollas populares y cortes—, miles de estudiantes quedan atrapados en una lucha que no les pertenece.





Derecho a huelga vs. derecho a la educación