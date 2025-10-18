Robo de carne en Trelew: dos empleados imputados y un detenido por el hurto en un comercio local

Un insólito episodio de robo se registró este viernes por la mañana en un comercio ubicado en la intersección de las calles Perito Moreno y Estrada, en la ciudad de Rio grande, cuando un hombre fue sorprendido mientras sustraía carne vacuna del local.

El encargado del comercio advirtió que un individuo descendió de una Fiat Fiorino blanca, ingresó al establecimiento y, tras unos minutos, salió llevando una caja. Al ser interceptado y revisado, se constató que dentro del paquete había carne vacuna que no había sido abonada.





El sospechoso fue identificado como Adrián Simón Escobar, de 58 años, quien fue aprehendido en el lugar por personal de la Comisaría Primera y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal.





Durante las primeras diligencias, surgieron sospechas sobre una posible colaboración interna en el robo. Dos empleados del comercio fueron imputados luego de no poder justificar cómo Escobar obtuvo la caja de carne sin realizar ningún pago.





La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de Río Grande, que busca determinar las responsabilidades de los implicados y esclarecer si existió una maniobra coordinada dentro del establecimiento. El caso generó sorpresa entre los vecinos y comerciantes de la zona, preocupados por la reiteración de hechos delictivos en locales de la ciudad.