Gabriela Castillo acusa a los “opinólogos lengua de trapo”: la “ministra pulpo” reaparece con el cuento chino y promesa recicladas

Gabriela Castillo cruzó a los “opinólogos lengua de trapo” y promete energía otra vez, tras fallar en su último anuncio sobre los cortes de luz en Ush
La ministra de Obras Públicas volvió a prometer soluciones energéticas para Ushuaia y cruzó a quienes “opinan sin saber”. Sin embargo, la última vez que Gabriela Castillo habló de energía aseguró que “no se cortarían más las luces” en la ciudad, y pasó todo lo contrario. Ahora reaparece con ingenieros chinos y promesas recicladas.
La autodenominada “ministra pulpo” del Gobierno de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, volvió al centro de la escena con declaraciones en las que disparó contra los “opinólogos lengua de trapo” que, según ella, “hablan sin saber”. Sin embargo, lo que realmente molesta a la funcionaria parece ser que la sociedad opina, recuerda y cuestiona las promesas que nunca se cumplieron.
Promesas viejas con envoltorio nuevo
Castillo reapareció para hablar sobre la empresa estatal Terra Ignis y el proyecto de la nueva usina de 60 MW en Ushuaia, asegurando que ya trabajan seis ingenieros chinos en el desarrollo.
Según dijo, la empresa “ya genera energía” y complementa el trabajo de la DPE, buscando “mejorar la eficiencia y el abastecimiento eléctrico”.
Pero las palabras de la ministra suenan conocidas. La última vez que anunció algo sobre energía, prometió que “no habría más cortes de luz” en Ushuaia. Lejos de eso, los apagones se multiplicaron, afectando barrios enteros, hospitales, escuelas y comercios.
Mientras tanto, la funcionaria parece más concentrada en pelear con la opinión pública que en resolver los problemas que afectan a los fueguinos.
“Opinólogos lengua de trapo” o ciudadanos con memoria
“Hay mucha gente que habla con lengua de trapo”, lanzó la ministra en tono desafiante.
Sin embargo, en una provincia donde los cortes de energía, la falta de obras concretas y los anuncios incumplidos son moneda corriente, no hace falta ser opinólogo para notar lo evidente.
La crítica social no surge del capricho, sino de la falta de resultados reales: proyectos que se anuncian una y otra vez, conferencias llenas de tecnicismos y promesas que se diluyen entre los años y los discursos.
La “ministra pulpo” y el manejo de todo
Castillo no solo está al frente de Obras Públicas. Su influencia se extiende a energía, infraestructura, educación y hasta servicios esenciales, motivo por el cual muchos dentro y fuera del gobierno la apodan la “ministra pulpo”: con tentáculos en todas las áreas, pero pocas soluciones visibles. Eficaz con la lengua y la tinta de la lapicera y pero experta en ocultarse cuando hay algo que resolver.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando que las promesas energéticas de la funcionaria se conviertan, alguna vez, en realidad. Promesas de campaña que hasta ahora, solo generan sumas millonarias en gastos de combustible y discurso sin soluciones, eso si, para promocionar el cuento chino en plena elecciones, siempre hay tiempo.
