Gabriela Castillo acusa a los “opinólogos lengua de trapo”: la “ministra pulpo” reaparece con el cuento chino y promesa recicladas

Promesas viejas con envoltorio nuevo





Castillo reapareció para hablar sobre la empresa estatal Terra Ignis y el proyecto de la nueva usina de 60 MW en Ushuaia, asegurando que ya trabajan seis ingenieros chinos en el desarrollo.

Según dijo, la empresa “ya genera energía” y complementa el trabajo de la DPE, buscando “mejorar la eficiencia y el abastecimiento eléctrico”.





Pero las palabras de la ministra suenan conocidas. La última vez que anunció algo sobre energía, prometió que “no habría más cortes de luz” en Ushuaia. Lejos de eso, los apagones se multiplicaron, afectando barrios enteros, hospitales, escuelas y comercios.





Mientras tanto, la funcionaria parece más concentrada en pelear con la opinión pública que en resolver los problemas que afectan a los fueguinos.



