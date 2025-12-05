Investigan la muerte de una niña de 9 años hallada sin vida en su domicilio en Ushuaia

Una niña de 9 años fue encontrada sin vida este jueves en una vivienda ubicada sobre Laguna de los Témpanos, en el barrio Caiquén de Ushuaia, hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad.

El hallazgo fue realizado por la madrastra de la menor, quien la encontró recostada en su cama sin signos vitales. De inmediato se dio aviso al personal policial, que acudió al lugar y realizó maniobras de RCP, mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia.





La pequeña fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia mediante cordón sanitario, pero pese a los esfuerzos del equipo médico, no fue posible reanimarla y se confirmó su fallecimiento.