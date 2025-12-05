Investigan la muerte de una niña de 9 años hallada sin vida en su domicilio en Ushuaia

Niña de 9 años fue hallada sin vida en su casa. No hubo indicios de criminalidad y la Justicia ordenó autopsia para determinar causa de muerte.
Una niña de 9 años fue encontrada sin vida este jueves en una vivienda ubicada sobre Laguna de los Témpanos, en el barrio Caiquén de Ushuaia, hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad.
El hallazgo fue realizado por la madrastra de la menor, quien la encontró recostada en su cama sin signos vitales. De inmediato se dio aviso al personal policial, que acudió al lugar y realizó maniobras de RCP, mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia.
La pequeña fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia mediante cordón sanitario, pero pese a los esfuerzos del equipo médico, no fue posible reanimarla y se confirmó su fallecimiento.
No se detectaron signos de criminalidad
Peritos de Policía Científica trabajaron en la vivienda y no hallaron indicios de violencia ni irregularidades que permitan sospechar de un hecho delictivo. Por este motivo, las primeras líneas de investigación apuntan a un posible problema de salud.
El juzgado de turno dispuso la realización de una autopsia y estudios toxicológicos con el objetivo de establecer con precisión la causa de muerte.
Dolor abdominal y ausencia escolar
En el marco de la reconstrucción de las últimas horas de la niña, su familia informó que no había concurrido a la escuela durante los últimos dos días debido a un dolor abdominal, y que le habían suministrado analgésicos. Estos datos también serán evaluados por los peritos.
La investigación continúa a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer definitivamente lo ocurrido.
