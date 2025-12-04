Papelón jurídico: Nación desbarató la maniobra de Longhitano y expuso la ignorancia de la “patronal” y del Ministerio de Trabajo fueguino

Un revés jurídico que se convirtió en humillación política





Lo que pretendía ser una demostración de autoridad por parte del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Longhitano, terminó transformándose en un bochorno jurídico con repercusiones políticas. El Gobierno Nacional, a través del área competente del Ministerio de Capital Humano, emitió este 18 de noviembre de 2025 una resolución terminante: la administración pública no tiene facultades para intervenir en procesos electorales sindicales. Punto final.





La impugnación de Longhitano, basada en supuestos incumplimientos estatutarios en la convocatoria electoral de APOC Seccional Tierra del Fuego, fue rechazada de inmediato. Mucho más que un revés, la resolución exhibe una falla grave: el desconocimiento del Decreto 342/2025, vigente desde mayo, que retiró al Estado de la vida interna de los gremios para cumplir con los convenios de la OIT.





Ignorancia oficial o impunidad total: cuando el ego nubla incluso el Boletín Oficial





El informe técnico que acompaña el rechazo no deja espacio a interpretaciones: el Estado ya no puede interferir en elecciones sindicales. La competencia es exclusiva de la Justicia.





Resulta alarmante —y políticamente inquietante— que quien debe controlar la legalidad de las cuentas públicas desconozca normativa básica, especialmente aquella publicada seis meses antes en el Boletín Oficial.





Longhitano intentó ejercer un “dedo administrativo” en un terreno donde la libertad sindical es un derecho garantizado por el Convenio 87 de la OIT. La embestida terminó en una colisión directa contra la legislación nacional e internacional.





¿Socios en la incompetencia? La sombra del Ministerio de Trabajo fueguino





Si el papelón de Longhitano fue mayúsculo, la situación del Ministerio de Trabajo provincial no es mejor. Porque el error técnico no fue solo del Tribunal de Cuentas: fue compartido, avalado o, al menos, ignorado.





La pregunta es inevitable: ¿Cómo es posible que la autoridad laboral de Tierra del Fuego no advirtiera que la vía administrativa estaba totalmente clausurada por decreto nacional?





La coordinación fallida entre el Tribunal de Cuentas y Trabajo revela más que desprolijidad. Expone una sociedad política cuyos movimientos parecen motivados por intereses personales antes que por la institucionalidad.





Cuando la patronal estatal y el ente laboral actúan en conjunto para intentar bloquear una elección sindical, y fracasan por desconocer la ley, queda claro que sus prioridades están lejos de la legalidad.





Un mensaje claro para las bases sindicales





El fallo nacional es contundente: el Estado debe abstenerse de cualquier acto que limite o entorpezca el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes.





Mientras Longhitano y sus aliados buscaban mecanismos para frenar las urnas, la normativa les recordó que los tiempos del intervencionismo discrecional quedaron atrás. Las elecciones de APOC no solo continúan: salen fortalecidas por la torpeza de quienes intentaron proscribirlas.



