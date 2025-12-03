Continua la polémica en Ushuaia: Emprendedora denuncia discriminación en hotel de Lujo y Los Cauquenes salio al defenderse

La ciudad de Ushuaia vuelve a estar en el centro de una fuerte controversia luego de que la emprendedora y personal trainer Silvina Real denunciara haber sido echada del reconocido hotel cinco estrellas Los Cauquenes, supuestamente por “no ser turista extranjera". Su testimonio, difundido en redes sociales, se viralizó rápidamente y generó una ola de críticas hacia el establecimiento.

Sin embargo, horas más tarde surgió una versión completamente distinta que pone en duda el relato original y abre un nuevo capítulo en la polémica.

La versión de la emprendedora: “Nos pidieron que nos retiráramos por no ser huéspedes extranjeros”





Según relató Real, ella y tres colaboradores mantenían una reunión de trabajo cuando fueron abordados por personal del hotel, quienes les indicaron que debían retirarse porque la mesa que ocupaban estaba destinada a turistas internacionales.





“Nos trataron como si estuviéramos invadiendo el lugar. Dijeron que ese sector era para extranjeros y que no estábamos autorizados a estar ahí. Fue un acto de discriminación tremendo”, denunció.





La emprendedora compartió un video en Instagram donde expresó su indignación, asegurando que el episodio es una muestra más de la “doble vara” que —según muchos vecinos— aplican algunos hoteles de alta gama de Ushuaia, priorizando al visitante internacional sobre el residente local.





La viralización generó un fuerte repudio y numerosos usuarios reclamaron una aclaración pública del establecimiento.





La versión de Los Cauquenes: “No fue discriminación, fue uso indebido de las instalaciones”





Desde el entorno del hotel, sin embargo, señalan una lectura completamente distinta de los hechos. Según esta contraparte, el propio testimonio de la emprendedora revela que:

Usaba las instalaciones como si fueran una oficina personal.

Realizaba presentaciones de productos, limpiezas faciales y reuniones laborales, actividades de carácter comercial que requieren autorización.

No consumía nada del bar o restaurante, usando elementos propios como botellas de agua, espejos y accesorios.

Ocupaba un sector destinado a clientes o huéspedes que sí abonan estadías o servicios.

Aseguran que en cualquier hotel de categoría —local o internacional— los espacios comunes están destinados a quienes consumen o están alojados, no para actividades laborales gratuitas. “No la retiraron por ser fueguina. La retiraron porque estaba utilizando un espacio privado de alto nivel como una sala de trabajo sin pagar, sin consumir y sin pedir autorización” , sostienen fuentes vinculadas al establecimiento.





Desde esta postura, señalan que hablar de discriminación es “forzar” la situación y desconocer las reglas básicas de funcionamiento de un hotel premium.





El trasfondo del debate: ¿Discriminación o normas de convivencia?





El caso dejó al descubierto una tensión recurrente en Ushuaia: la relación entre la comunidad local y los hoteles de alta gama, que a menudo mantienen espacios diferenciales para huéspedes internacionales. Para muchos vecinos, esto representa una forma encubierta de exclusión; para otros, se trata simplemente de normas lógicas de uso de instalaciones privadas.





Mientras el video continúa circulando y generando posiciones encontradas, el episodio sigue sumando capítulos y reacciones que exponen un problema más profundo: la falta de claridad en las reglas de convivencia entre residentes y establecimientos turísticos de lujo, en una ciudad que vive del turismo, pero donde los propios fueguinos exigen igualdad de trato.



