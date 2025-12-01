Un avión de Mirgor se salió de pista durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local

Un avión de Mirgor se despistó al despegar en Río Grande. Tres ocupantes ilesos y fuertes daños materiales. Investigan las causas del incidente.
Un Basler BT-67 de la empresa Mirgor perdió el control y terminó fuera de pista este lunes antes del mediodía. La aeronave llevaba tres ocupantes, quienes resultaron ilesos. Investigan las causas del incidente.
En la mañana de este lunes 1 de diciembre, un avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor protagonizó un despiste en el aeropuerto de Río Grande mientras realizaba maniobras de despegue en el marco de un vuelo de entrenamiento para pilotos.
La aeronave había arribado horas antes desde Ushuaia y se preparaba para regresar a la capital provincial cuando, por razones que todavía no fueron confirmadas, perdió el control y terminó fuera de la pista principal. Según informaron fuentes aeroportuarias, el avión no transportaba carga y llevaba a bordo tres ocupantes, quienes afortunadamente salieron ilesos.
El incidente dejó importantes daños materiales en la estructura del avión, lo que obliga ahora a una evaluación técnica para determinar si la aeronave podrá volver a operar. Personal de Aeronáutica Civil, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos trabajó en el lugar para asegurar la zona y comenzar con las primeras pericias.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del despiste, que podría estar ligado a factores operativos, mecánicos o condiciones del momento. Hasta tanto concluya el análisis, el avión permanecerá bajo resguardo en el aeropuerto.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Pensé que era un publicitario de los liberpelucas que despistan a diario.ResponderBorrar
No hay que tomar la logística antártica a la chacota. Los errores en antártida cuestan vidas, además de mucho dinero e inconvenientes. Acá -en hoteles 5*- el tema da para chantas, pero en el terreno no se solucionan problemas charlateneando.ResponderBorrar
En otras épocas los aviones acostumbraban a volar pero bueno todo va cambiando y ahora van todo por tierra.ResponderBorrar
Estaban practicandoResponderBorrar
Le nedieron un buzonResponderBorrar
Esos de Mirgor son unos transfugasResponderBorrar
Todo trucho tienenResponderBorrar
Todo trucho hacen
Que desaparezcan se la isla
Kukaracha Mirgor es mas kuka que vos desde hace años deja de comer polenta de baja calidad y pensa antes de hablar al pedoResponderBorrar
jajaja este es el que iba a ir a la antartida?ResponderBorrar