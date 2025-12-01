Un avión de Mirgor se salió de pista durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local

Un Basler BT-67 de la empresa Mirgor perdió el control y terminó fuera de pista este lunes antes del mediodía. La aeronave llevaba tres ocupantes, quienes resultaron ilesos. Investigan las causas del incidente.

En la mañana de este lunes 1 de diciembre, un avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor protagonizó un despiste en el aeropuerto de Río Grande mientras realizaba maniobras de despegue en el marco de un vuelo de entrenamiento para pilotos.









La aeronave había arribado horas antes desde Ushuaia y se preparaba para regresar a la capital provincial cuando, por razones que todavía no fueron confirmadas, perdió el control y terminó fuera de la pista principal. Según informaron fuentes aeroportuarias, el avión no transportaba carga y llevaba a bordo tres ocupantes, quienes afortunadamente salieron ilesos.





El incidente dejó importantes daños materiales en la estructura del avión, lo que obliga ahora a una evaluación técnica para determinar si la aeronave podrá volver a operar. Personal de Aeronáutica Civil, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos trabajó en el lugar para asegurar la zona y comenzar con las primeras pericias.





Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del despiste, que podría estar ligado a factores operativos, mecánicos o condiciones del momento. Hasta tanto concluya el análisis, el avión permanecerá bajo resguardo en el aeropuerto.







