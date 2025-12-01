Un avión de Mirgor se salió de pista durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local

9 0 01 diciembre 2025 2025-12-01T10:18:00-03:00 Editar esta nota

Un avión de Mirgor se despistó al despegar en Río Grande. Tres ocupantes ilesos y fuertes daños materiales. Investigan las causas del incidente.

Un avión de Mirgor se despistó durante un despegue en el aeropuerto de Río Grande
Un Basler BT-67 de la empresa Mirgor perdió el control y terminó fuera de pista este lunes antes del mediodía. La aeronave llevaba tres ocupantes, quienes resultaron ilesos. Investigan las causas del incidente.

En la mañana de este lunes 1 de diciembre, un avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor protagonizó un despiste en el aeropuerto de Río Grande mientras realizaba maniobras de despegue en el marco de un vuelo de entrenamiento para pilotos.

Un Basler BT-67 de la empresa Mirgor perdió el control y terminó fuera de pista este lunes antes del mediodía. La aeronave llevaba tres ocupantes, quienes resultaron ilesos. Investigan las causas del incidente.

La aeronave había arribado horas antes desde Ushuaia y se preparaba para regresar a la capital provincial cuando, por razones que todavía no fueron confirmadas, perdió el control y terminó fuera de la pista principal. Según informaron fuentes aeroportuarias, el avión no transportaba carga y llevaba a bordo tres ocupantes, quienes afortunadamente salieron ilesos.

El incidente dejó importantes daños materiales en la estructura del avión, lo que obliga ahora a una evaluación técnica para determinar si la aeronave podrá volver a operar. Personal de Aeronáutica Civil, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Bomberos trabajó en el lugar para asegurar la zona y comenzar con las primeras pericias.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del despiste, que podría estar ligado a factores operativos, mecánicos o condiciones del momento. Hasta tanto concluya el análisis, el avión permanecerá bajo resguardo en el aeropuerto.

se despisto avion en el aeropuerto de rio grande tierra del fuego

trabajos en el aeropuerto de RG para mover el avion despistado

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 9
  1. Anónimodiciembre 01, 2025

    Pensé que era un publicitario de los liberpelucas que despistan a diario.

    ResponderBorrar
  2. Anónimodiciembre 01, 2025

    No hay que tomar la logística antártica a la chacota. Los errores en antártida cuestan vidas, además de mucho dinero e inconvenientes. Acá -en hoteles 5*- el tema da para chantas, pero en el terreno no se solucionan problemas charlateneando.

    ResponderBorrar
  3. Anónimodiciembre 01, 2025

    En otras épocas los aviones acostumbraban a volar pero bueno todo va cambiando y ahora van todo por tierra.

    ResponderBorrar
  4. Anónimodiciembre 01, 2025

    Estaban practicando

    ResponderBorrar
  5. Anónimodiciembre 01, 2025

    Le nedieron un buzon

    ResponderBorrar
  6. Anónimodiciembre 01, 2025

    Esos de Mirgor son unos transfugas

    ResponderBorrar
  7. Anónimodiciembre 01, 2025

    Todo trucho tienen
    Todo trucho hacen
    Que desaparezcan se la isla

    ResponderBorrar
  8. Anónimodiciembre 01, 2025

    Kukaracha Mirgor es mas kuka que vos desde hace años deja de comer polenta de baja calidad y pensa antes de hablar al pedo

    ResponderBorrar
  9. Anónimodiciembre 01, 2025

    jajaja este es el que iba a ir a la antartida?

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,272,Espectaculos,91,Interes,2419,Interes General,3267,Internacionales,158,Locales,4001,Noticias Nacionales,1431,Policiale,7,Policiales,11476,Sociedad,5104,Tecno,81,Tendencias,164,Titulares,14856,Ultimas Noticias,13245,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Un avión de Mirgor se salió de pista durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local
Un avión de Mirgor se salió de pista durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local
Un avión de Mirgor se despistó al despegar en Río Grande. Tres ocupantes ilesos y fuertes daños materiales. Investigan las causas del incidente.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK1ScrohAYVYBjSCnWhTlCmZKQKgV0bY4hfFOdUdpSLWkBBlVGJ7OldaZ6INLK0wllYWgogPRX1Xm94mjPrGS4grGNthETUU_GFbL6upYDKfw_Xq5lUN8pEij7MWl1GzXoUauopF3XFXzHTJv25zRWdwdpdKqbmkBuQLbjhMjtopj_EL1MabQ4/w640-h384/despiste%20de%20avion%20de%20migror%20en%20rg.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK1ScrohAYVYBjSCnWhTlCmZKQKgV0bY4hfFOdUdpSLWkBBlVGJ7OldaZ6INLK0wllYWgogPRX1Xm94mjPrGS4grGNthETUU_GFbL6upYDKfw_Xq5lUN8pEij7MWl1GzXoUauopF3XFXzHTJv25zRWdwdpdKqbmkBuQLbjhMjtopj_EL1MabQ4/s72-w640-c-h384/despiste%20de%20avion%20de%20migror%20en%20rg.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/un-avion-de-mirgor-se-salio-de-pista.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/un-avion-de-mirgor-se-salio-de-pista.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos