Anuncian la apertura al público de las Termas del Río Valdez tras las críticas por uso exclusivo

El jefe comunal realizó el anuncio en diálogo con Radio Provincia, donde indicó que en las próximas horas se dará a conocer la fecha exacta de apertura, junto con el sistema oficial de venta de entradas.

Según lo informado, el funcionamiento del predio se organizará de la siguiente manera:

Días de apertura: de jueves a domingo.

Horarios: tres turnos diarios de tres horas cada uno, iniciando a las 08:00 de la mañana.

Precios: la entrada tendrá un valor de entre $15.000 y $40.000 por persona, por turno.

Infraestructura: en una primera etapa se habilitarán dos de los cinco piletones existentes en el lugar.

Las entradas deberán adquirirse de manera anticipada a través de una plataforma oficial, que será anunciada en breve por el Municipio.





El anuncio se produce luego de cuestionamientos públicos por el uso restringido del espacio termal, que había sido utilizado por funcionarios municipales y personas cercanas a la gestión, sin acceso para la ciudadanía en general.





En cuanto a los proyectos a futuro, Harrington adelantó que en una segunda etapa se prevé la instalación de una confitería, mediante inversiones privadas, con el objetivo de ampliar los servicios turísticos del complejo.





La apertura de las Termas del Río Valdez representa uno de los principales atractivos turísticos para Tolhuin, aunque persisten reclamos por la falta de transparencia en su administración y el acceso igualitario para todos los vecinos.