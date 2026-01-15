Hallan a un hombre sin vida

El cuerpo fue encontrado este miércoles por la noche en un sector descampado. Intervienen Policía Científica y la Justicia para determinar las causas del fallecimiento.

Este miércoles alrededor de las 20 horas, un hombre fue hallado sin vida en un sector ubicado entre los barrios Las Aves y Malvinas Argentinas de Río Grande, generando un importante despliegue de fuerzas de seguridad y personal sanitario en la zona.





Según se informó, una persona que transitaba por el lugar advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso inmediato al 101. Al arribar al sitio, una ambulancia del servicio de emergencias constató el fallecimiento del individuo.





Posteriormente, efectivos policiales procedieron a preservar la escena, mientras que personal de Policía Científica inició las tareas periciales correspondientes para establecer las causas de la muerte.





Hasta el momento, no se difundieron datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si se trató de una muerte natural, un accidente o si existieron otros factores involucrados.





La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito durante el desarrollo de las pericias, generando preocupación entre los vecinos del sector.