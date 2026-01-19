La Agencia que se convirtió en un refugio de militantes pagos con fondos públicos

La Agencia de Innovación Fueguina duplicó su personal y gastará $11.000 millones en 2026, sin mostrar resultados concretos en desarrollo productivo.
La Agencia de Innovación Fueguina (AIF), conocida como la “Fábrica de Talentos”, fue presentada por el gobierno de Gustavo Melella como una herramienta clave para diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego, impulsar la economía del conocimiento y generar empleo calificado. Sin embargo, a más de tres años de su creación, el crecimiento más visible no se da en inversión, tecnología o reconversión industrial, sino en la cantidad de empleados públicos y en el gasto salarial financiado con fondos provinciales.
Desde su puesta en marcha en 2022, la AIF pasó de una estructura inicial modesta a convertirse en uno de los organismos más costosos del Estado fueguino. En 2023 contaba con 87 empleados y un presupuesto cercano a los $4.000 millones. Para 2024, la plantilla superó los 185 trabajadores y el gasto ascendió a $5.400 millones, sin que se difundieran informes detallados sobre impacto productivo. En 2025, el organismo proyectó un consumo superior a los $8.000 millones con alrededor de 200 empleados, muchos de ellos cargos políticos de confianza.
Actualmente, la Agencia confirmó que su estructura alcanza los 215 trabajadores, y que solo en concepto de personal se destinaron más de $8.112 millones durante 2025. Para 2026, el presupuesto total superará los $11.000 millones, lo que consolida a la “Fábrica de Talentos” como una de las dependencias más caras del gobierno provincial.
En conjunto, desde su creación hasta la actualidad, la AIF habría consumido más de $20.000 millones del erario público, una cifra comparable con los montos que el Ejecutivo provincial gestionó mediante adelantos impositivos a empresarios y negociaciones financieras con Nación para cubrir el déficit fiscal.
Más funcionarios que innovación
El principal cuestionamiento gira en torno a la relación entre el gasto en salarios y los resultados concretos. A pesar del discurso oficial sobre innovación y desarrollo tecnológico, no existen datos verificables sobre inversiones significativas, generación de empleo calificado en sectores estratégicos ni avances reales en la industria del conocimiento.
Mientras tanto, áreas críticas como salud, educación, energía y servicios básicos atraviesan serias dificultades presupuestarias, lo que abre el debate sobre las prioridades de gestión y el uso de los recursos públicos.
Legisladores y analistas locales sostienen que la AIF funciona, en los hechos, como un espacio de reclutamiento de militantes políticos, principalmente vinculados al espacio FORJA, con una proliferación de cargos de confianza que no siempre tienen funciones técnicas claras ni impacto productivo medible.
Opacidad y falta de rendición de cuentas
Otro eje de controversia es la escasa transparencia. Los pedidos de informes sobre el destino de los fondos, los programas ejecutados y los resultados obtenidos suelen recibir respuestas parciales o genéricas. No hay evaluaciones públicas que permitan medir el impacto real de la Agencia en términos de innovación, inversión o reconversión económica.
La promesa de convertir a Tierra del Fuego en un polo tecnológico contrasta con una estructura que crece en personal, pero no en resultados tangibles.
El rol de Analía Cubino
La conducción de la AIF está a cargo de Analía Cubino, exministra de Educación cuya gestión fue cuestionada en su etapa anterior. Su desembarco en la “Fábrica de Talentos” reavivó las críticas sobre el carácter político del organismo.
Desde la Agencia se insiste en un discurso de futuro y oportunidades, pero los datos concretos sobre impacto económico siguen siendo escasos. Las declaraciones oficiales no logran despejar la percepción de que la estructura funciona más como una extensión del aparato político que como una herramienta de transformación productiva.
Un debate fiscal inevitable
Con un déficit provincial superior a los $70.000 millones al cierre de 2025, el crecimiento presupuestario de la Agencia de Innovación expone una discusión de fondo: ¿se trata de una inversión estratégica o de una estructura sobredimensionada que absorbe recursos sin generar beneficios reales?
La “Fábrica de Talentos” nació como una promesa de modernización. Hoy, sus resultados siguen siendo motivo de controversia. El desafío para Tierra del Fuego no es solo gastar más, sino demostrar que ese gasto se traduce en desarrollo, empleo genuino y valor agregado, y no únicamente en más cargos políticos financiados por los contribuyentes.
