La Agencia que se convirtió en un refugio de militantes pagos con fondos públicos

La Agencia de Innovación Fueguina (AIF), conocida como la “Fábrica de Talentos”, fue presentada por el gobierno de Gustavo Melella como una herramienta clave para diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego, impulsar la economía del conocimiento y generar empleo calificado. Sin embargo, a más de tres años de su creación, el crecimiento más visible no se da en inversión, tecnología o reconversión industrial, sino en la cantidad de empleados públicos y en el gasto salarial financiado con fondos provinciales.

Desde su puesta en marcha en 2022, la AIF pasó de una estructura inicial modesta a convertirse en uno de los organismos más costosos del Estado fueguino. En 2023 contaba con 87 empleados y un presupuesto cercano a los $4.000 millones. Para 2024, la plantilla superó los 185 trabajadores y el gasto ascendió a $5.400 millones, sin que se difundieran informes detallados sobre impacto productivo. En 2025, el organismo proyectó un consumo superior a los $8.000 millones con alrededor de 200 empleados, muchos de ellos cargos políticos de confianza.





Actualmente, la Agencia confirmó que su estructura alcanza los 215 trabajadores, y que solo en concepto de personal se destinaron más de $8.112 millones durante 2025. Para 2026, el presupuesto total superará los $11.000 millones, lo que consolida a la “Fábrica de Talentos” como una de las dependencias más caras del gobierno provincial.





En conjunto, desde su creación hasta la actualidad, la AIF habría consumido más de $20.000 millones del erario público, una cifra comparable con los montos que el Ejecutivo provincial gestionó mediante adelantos impositivos a empresarios y negociaciones financieras con Nación para cubrir el déficit fiscal.



