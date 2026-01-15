(Video) Incendio afectó dos viviendas en Ushuaia y no se registraron heridos

Un incendio registrado este jueves alrededor de las 10:40 horas afectó a dos viviendas ubicadas sobre calle Bahía Laberinto al 4100, sin que se registraran personas lesionadas, aunque sí se produjeron importantes daños materiales.

Según la información oficial, el foco ígneo se habría iniciado de manera accidental en la vivienda situada en Bahía Laberinto 4172, donde las llamas provocaron daños estimados en un 40% de la estructura.





Como consecuencia de la propagación del fuego, la vivienda lindante, ubicada en el número 4178, sufrió afectaciones en aproximadamente un 5% de la planta alta. En el lugar trabajó personal del Cuartel de Bomberos, que logró sofocar el incendio de forma oportuna, evitando que las llamas se extendieran a otras propiedades del sector.





También intervino personal policial, que resguardó la zona y colaboró con las tareas de seguridad. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que ahora deberán determinar con precisión las causas del siniestro.





Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron significativos, generando preocupación entre los vecinos del barrio.





Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.