Fueguino implicado en un caso de piratería digital

Un joven fueguino de 23 años se encuentra imputado en una causa judicial por piratería digital, acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización masiva de cuentas de servicios de televisión ilegal, entre ellos la plataforma conocida como Magis TV.

Se trata de Matías Ian Mazza Sanabria, nacido en la ciudad de Río Grande y actualmente domiciliado en Villa Regina, provincia de Río Negro. El joven está acusado junto a otros tres hombres de formar parte de una banda que vendía accesos a plataformas de streaming ilegales, infringiendo la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.





La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Alejandro Musso, y derivó en una serie de allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Río Negro, Mendoza y Chubut, donde fueron detenidas cuatro personas vinculadas a la causa.





En las últimas horas, el Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, dispuso citar a uno de los acusados en el marco del expediente por infracción a la normativa de propiedad intelectual. La audiencia preliminar fue fijada para el 3 de febrero y se realizará de manera virtual, con el objetivo de analizar posibles “salidas alternativas al juicio oral”.





No se descarta que en dicha audiencia participen también los otros imputados, entre ellos el joven fueguino.





Según consta en el expediente judicial, los acusados habrían montado un entramado de comercialización de cuentas de Magis TV Pro, un servicio pago vinculado a una aplicación ilegal que permite acceder sin autorización a cientos de señales de televisión, incluyendo series, películas, fútbol en vivo y plataformas internacionales.





Las autoridades remarcaron que este tipo de maniobras no solo vulneran los derechos de autor, sino que además suelen estar asociadas a otros delitos informáticos, como fraudes, estafas digitales y comercialización de servicios sin habilitación legal.





La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia evalúa las responsabilidades individuales de los imputados y las posibles sanciones previstas por la ley.