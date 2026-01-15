Fueguino implicado en un caso de piratería digital

Un joven de Río Grande fue imputado por vender cuentas de Magis TV. La causa por piratería digital es investigada por una fiscalía especializada.

Un joven de 23 años nacido en Río Grande fue imputado por integrar una organización dedicada a la venta ilegal de cuentas de Magis TV. La causa es investigada por una fiscalía especializada en ciberdelitos.
Un joven fueguino de 23 años se encuentra imputado en una causa judicial por piratería digital, acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización masiva de cuentas de servicios de televisión ilegal, entre ellos la plataforma conocida como Magis TV.

Se trata de Matías Ian Mazza Sanabria, nacido en la ciudad de Río Grande y actualmente domiciliado en Villa Regina, provincia de Río Negro. El joven está acusado junto a otros tres hombres de formar parte de una banda que vendía accesos a plataformas de streaming ilegales, infringiendo la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Alejandro Musso, y derivó en una serie de allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Río Negro, Mendoza y Chubut, donde fueron detenidas cuatro personas vinculadas a la causa.

En las últimas horas, el Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, dispuso citar a uno de los acusados en el marco del expediente por infracción a la normativa de propiedad intelectual. La audiencia preliminar fue fijada para el 3 de febrero y se realizará de manera virtual, con el objetivo de analizar posibles “salidas alternativas al juicio oral”.

No se descarta que en dicha audiencia participen también los otros imputados, entre ellos el joven fueguino.

Según consta en el expediente judicial, los acusados habrían montado un entramado de comercialización de cuentas de Magis TV Pro, un servicio pago vinculado a una aplicación ilegal que permite acceder sin autorización a cientos de señales de televisión, incluyendo series, películas, fútbol en vivo y plataformas internacionales.

Las autoridades remarcaron que este tipo de maniobras no solo vulneran los derechos de autor, sino que además suelen estar asociadas a otros delitos informáticos, como fraudes, estafas digitales y comercialización de servicios sin habilitación legal.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia evalúa las responsabilidades individuales de los imputados y las posibles sanciones previstas por la ley.

  1. Anónimoenero 15, 2026

    mira el laburo que hicieron por estos 3 perejiles!!!!!.... mientras tanto pasan kilos de falopa jajajajjajaa.... inutiles de mirddddd

  2. Anónimoenero 15, 2026

    Pero si magic es una APP que te la podes bajar directamente a tu Smart TV o algun dispositivo de esos que convierten cualquier tele en smart, totalmente gratis. Agarren a los chorros de verdad manga de inservibles.

  3. Anónimoenero 15, 2026

    a quien jodia y perjudicaba? a la gente o los poderosos? la respuesta no te sorprendera....

  4. Anónimoenero 15, 2026

    Lo Piratas mayores los tenemos sentados en:
    1.- casa de gobierno
    2.- municipalidad de ushuaia
    3.- municipalidad de rio grande
    4.- municipalidad de tolhuin, 5;
    5.- presidencia legislatura

  5. Anónimoenero 15, 2026

    Milei es un fraude además de vendepatria ,y caputo era el ministro de economía de macri y sabemos como le fue a macri y también ya sabemos como le fue a menem con sus políticas neoliberales

  6. Anónimoenero 15, 2026

    viva la libertad carajo!!! tendria q dedicarse a las cripto q eso no es delito!!

