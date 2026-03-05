(Vídeo) Caos en barrio Los Fueguinos: vecinos denuncian ruidos, alcohol y falta de controles en la cancha “La Bombonera”

Vecinos del barrio Los Fueguinos denuncian descontrol, ruidos y consumo de alcohol en la zona de la cancha “La Bombonera” de Ushuaia.
Vecinos del barrio Los Fueguinos, en Ushuaia, denunciaron un clima de descontrol durante las noches y fines de semana en la zona de la cancha conocida como “La Bombonera”. Aseguran que se repiten ruidos molestos, consumo de alcohol en la vía pública, vehículos mal estacionados y falta de controles policiales y municipales, situación que afecta la tranquilidad y seguridad del sector.
USHUAIA.– Vecinos del barrio Los Fueguinos decidieron hacer público su reclamo ante una situación que, aseguran, se repite de manera constante en la zona de la cancha conocida como “La Bombonera”, ubicada sobre calle Constitución Fueguina, frente a un minimercado del sector.
Según relataron, los inconvenientes comenzaron hace tiempo, pero en los últimos meses se volvieron cada vez más frecuentes, especialmente desde las noches de jueves y durante los fines de semana.
Uno de los principales problemas denunciados es la música a volumen extremadamente alto. En un principio, los vecinos dialogaron con comerciantes de la zona que colocaban parlantes en sus locales, logrando que bajaran el volumen. Sin embargo, indicaron que recientemente personas en estado de ebriedad comenzaron a utilizar parlantes propios conectados a la electricidad de los comercios, lo que vuelve a generar ruidos molestos durante horas.
A esto se suma el funcionamiento de la cancha “La Bombonera”, que según los vecinos provoca la concentración de personas en el sector, donde se registran situaciones de consumo de alcohol en la vía pública, disturbios y personas realizando sus necesidades en plena calle.
“Llamamos a la policía muchas veces, pero en varias ocasiones no vienen. Y cuando llegan solo se acercan a hablar y las personas siguen tomando y haciendo ruido como si nada”, señalaron.
Otro de los inconvenientes que preocupa a los residentes es el desorden vehicular que se genera durante estos encuentros. La calle es muy transitada y, según denuncian, los vehículos estacionan en sectores donde está prohibido, lo que incluso complica la circulación del transporte público.
La situación también derivó en incidentes. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, personas que consumían alcohol dentro de vehículos llegaron a protagonizar choques y luego se dieron a la fuga.
Entre quienes realizaron el reclamo hay un vecino que posee certificado de discapacidad, quien además explicó que está gestionando la señalización correspondiente, ya que con frecuencia los autos estacionados bloquean la salida de su vivienda, generando una situación aún más compleja para su movilidad.
Finalmente, los vecinos solicitaron mayor presencia policial y controles municipales, tanto en materia de tránsito como respecto a las habilitaciones del comercio y del predio deportivo.
“Esto ocurre desde los jueves a la noche y durante todo el fin de semana. Lo que debería ser un momento de descanso se convirtió en un caos permanente”, señalaron, al tiempo que pidieron a las autoridades que intervengan para recuperar la tranquilidad del barrio.
No se salva nadie....tiren cualquier nombre y verán que también cae en el BASURAL.ResponderBorrar
Pásenle las coordenadas de la "bombonerita" al Tío Donald Trump para que detone algún misil.ResponderBorrar
Nooo Agua y Jabón nada más. !!!Borrar
Lleno de bolitas ..... garrote calabozo y boleo en el ojete y a su paísResponderBorrar
Hay que avisarle a Donal Trump que en la bombonerita se juntan tipos con barba y turbante, y listo, él se encarga!ResponderBorrar
Un desastre, imposible pasar a veces de tantos autos mal estacionados. Igual que en el san salvador todos los pelotuuuudosss llenaron el frente se sus terrenos con carteles de prohibido estacionar y dejan los autos en la vereda, la municipalidad debería multarlos, gente sus terrenos terminan donde está su cerco es de ahí para adentro y por ley solo pueden tener una sola entrada de autos con cartel y tiene que estar a la vista que realmente está en uso, si no tampoco es validad. Hace unos días vi a un salame tratar mal a un hombre mayor que iba a lalcec todo por que estacionó frente a su casa, hdmpResponderBorrar
Por q permite la mucipalidad esa gronchada?. plaza boliviana para q?..vuoto lo permite para q los vote.el es rubio e inteligente a la par .ResponderBorrar
Me pregunto para que se paga impuestosResponderBorrar
Es un lugar público no molesten viejoResponderBorrar
Aguante la bombonera bien bosteroResponderBorrar
Hasta que un loco salga con arma esto no terminaResponderBorrar
Seguro deben vender droga también por eso los policías no hacen nada además de que todos los policías son bolitas son todos hermanosResponderBorrar
como se dan a la bebida los alemanes... tremendosResponderBorrar
volteale el poste de luz se acaba el chouResponderBorrar
MALDITOS CONTROLES MUNICIPALES!!!ResponderBorrar
No hacen NADA con los KIOSKOS (F. Basket y pto. Español) Y LICORERIAS (Torelli 1660) QUE PONEN EN LA VEREDA Y FRENTE PARLANTES CON MÚSICA ALTA TODO EL TIEMPO.
HABILITACIONES COMERCIALES UNA VAGANCIA E INDIFERENCIA TOTAL!!!
El resultado del Plan Patria Grande kuka...nos llenaron el pais con todos estos bolitas malolientes horribles. Ushuaia ya parece PotosíResponderBorrar
tenes un punto estrategico. ponete a competir con precios mas bajos. compra chupi compra carne y vende... Hasta podes ponerle algo al chupi jajaj no queda nadieResponderBorrar
Que caiga un misil ahí y se acaba el problema y después dicen que a los castores o a los conejos hay que exterminar porque son plagasResponderBorrar