(Vídeo) Chocó auto y escapó: buscan a un conductor que se dio a la fuga en Ushuaia

1 0 22 diciembre 2025 2025-12-22T10:34:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: un conductor chocó auto en Lirios del Valle y huyó del lugar. El hecho quedó registrado en videos donde se ve la patente.

Un vecino denunció que un Volkswagen Gol impactó su vehículo y luego huyó del lugar. Todo quedó registrado en video.
Un nuevo episodio de imprudencia vial y abandono de responsabilidad se registró el pasado viernes en la ciudad de Ushuaia, cuando el conductor de un Volkswagen Gol provocó un choque múltiple y se dio a la fuga, pese a haber quedado todo registrado en varias filmaciones.

El hecho ocurrió en calle Lirios del Valle al 1711, donde, según relató un vecino damnificado, el conductor del Gol colisionó inicialmente contra su vehículo. Tras el impacto, el automovilista descendió del rodado sin colocar el freno de mano ni dejar el vehículo en cambio, lo que provocó que el automóvil comenzara a desplazarse solo.

Como consecuencia de esa maniobra negligente, el Volkswagen Gol terminó impactando contra un Fiat Siena que se encontraba correctamente estacionado, generando daños materiales en ambos vehículos.

Bajó, chocó y huyó

Lejos de asumir la responsabilidad por lo ocurrido, el conductor regresó al automóvil, se subió y se retiró del lugar a toda velocidad, sin brindar datos, sin asistir a los damnificados y sin dar aviso a las autoridades.

Vecinos del sector lograron registrar varios videos del episodio, en los que se observa con claridad al conductor y la patente del vehículo, material que ya comenzó a circular y podría resultar clave para identificarlo.

Advertencia: denunciarán penalmente

El propietario del Fiat Siena y otros vecinos indicaron que, en caso de no dar con el responsable en las próximas horas, se realizará la denuncia formal ante la Policía, aportando las grabaciones como prueba.

El hecho generó fuerte malestar entre los residentes del barrio, quienes remarcaron que este tipo de conductas no solo provocan daños materiales, sino que ponen en riesgo la vida de terceros, especialmente en zonas residenciales.

Desde el entorno del damnificado solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al conductor del Volkswagen Gol y exigieron que se haga cargo de los daños ocasionados.


Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2434,Interes General,3284,Internacionales,160,Locales,4089,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11509,Sociedad,5129,Tecno,81,Tendencias,167,Titulares,14952,Ultimas Noticias,13341,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Chocó auto y escapó: buscan a un conductor que se dio a la fuga en Ushuaia
(Vídeo) Chocó auto y escapó: buscan a un conductor que se dio a la fuga en Ushuaia
Ushuaia: un conductor chocó auto en Lirios del Valle y huyó del lugar. El hecho quedó registrado en videos donde se ve la patente.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIr4N60n_4F8eJ1zGDx722beMIlw937wUXwsnOwSm7qdSMUkwt4leUs8UHrK7Ty-fwCHAikVysjLqiu7hRzhZxZiv_Xs31JRbLqcxgtXAxN1utDiOaQulcyoXa1nfM_Hp8K_9IB09X7tcs3XZjhhzGyFYby4EGvM1k6JShol4BJ27ipAoyApy/w640-h384/choco%20coche%20y%20huyo.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIr4N60n_4F8eJ1zGDx722beMIlw937wUXwsnOwSm7qdSMUkwt4leUs8UHrK7Ty-fwCHAikVysjLqiu7hRzhZxZiv_Xs31JRbLqcxgtXAxN1utDiOaQulcyoXa1nfM_Hp8K_9IB09X7tcs3XZjhhzGyFYby4EGvM1k6JShol4BJ27ipAoyApy/s72-w640-c-h384/choco%20coche%20y%20huyo.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/video-choco-auto-y-escapo-buscan-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/video-choco-auto-y-escapo-buscan-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos