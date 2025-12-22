(Vídeo) Chocó auto y escapó: buscan a un conductor que se dio a la fuga en Ushuaia

Ushuaia: un conductor chocó auto en Lirios del Valle y huyó del lugar. El hecho quedó registrado en videos donde se ve la patente.
Un nuevo episodio de imprudencia vial y abandono de responsabilidad se registró el pasado viernes en la ciudad de Ushuaia, cuando el conductor de un Volkswagen Gol provocó un choque múltiple y se dio a la fuga, pese a haber quedado todo registrado en varias filmaciones.
El hecho ocurrió en calle Lirios del Valle al 1711, donde, según relató un vecino damnificado, el conductor del Gol colisionó inicialmente contra su vehículo. Tras el impacto, el automovilista descendió del rodado sin colocar el freno de mano ni dejar el vehículo en cambio, lo que provocó que el automóvil comenzara a desplazarse solo.
Como consecuencia de esa maniobra negligente, el Volkswagen Gol terminó impactando contra un Fiat Siena que se encontraba correctamente estacionado, generando daños materiales en ambos vehículos.
Bajó, chocó y huyó
Lejos de asumir la responsabilidad por lo ocurrido, el conductor regresó al automóvil, se subió y se retiró del lugar a toda velocidad, sin brindar datos, sin asistir a los damnificados y sin dar aviso a las autoridades.
Vecinos del sector lograron registrar varios videos del episodio, en los que se observa con claridad al conductor y la patente del vehículo, material que ya comenzó a circular y podría resultar clave para identificarlo.
Advertencia: denunciarán penalmente
El propietario del Fiat Siena y otros vecinos indicaron que, en caso de no dar con el responsable en las próximas horas, se realizará la denuncia formal ante la Policía, aportando las grabaciones como prueba.
El hecho generó fuerte malestar entre los residentes del barrio, quienes remarcaron que este tipo de conductas no solo provocan daños materiales, sino que ponen en riesgo la vida de terceros, especialmente en zonas residenciales.
Desde el entorno del damnificado solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al conductor del Volkswagen Gol y exigieron que se haga cargo de los daños ocasionados.
