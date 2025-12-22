(Vídeo) Chocó auto y escapó: buscan a un conductor que se dio a la fuga en Ushuaia

Bajó, chocó y huyó





Lejos de asumir la responsabilidad por lo ocurrido, el conductor regresó al automóvil, se subió y se retiró del lugar a toda velocidad, sin brindar datos, sin asistir a los damnificados y sin dar aviso a las autoridades.





Vecinos del sector lograron registrar varios videos del episodio, en los que se observa con claridad al conductor y la patente del vehículo, material que ya comenzó a circular y podría resultar clave para identificarlo.





Advertencia: denunciarán penalmente





El propietario del Fiat Siena y otros vecinos indicaron que, en caso de no dar con el responsable en las próximas horas, se realizará la denuncia formal ante la Policía, aportando las grabaciones como prueba.





El hecho generó fuerte malestar entre los residentes del barrio, quienes remarcaron que este tipo de conductas no solo provocan daños materiales, sino que ponen en riesgo la vida de terceros, especialmente en zonas residenciales.





Desde el entorno del damnificado solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al conductor del Volkswagen Gol y exigieron que se haga cargo de los daños ocasionados.



