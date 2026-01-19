(Vídeo) Ushuaia sigue sumida en la inseguridad: la misma delincuente volvió a robar en otro comercio

Daiana Alejandra Loiza volvió a robar en un comercio de Ushuaia. Fue captada por cámaras en una pollería de 12 de Octubre al 954.
La inseguridad continúa golpeando a los comerciantes de Ushuaia sin que se adviertan respuestas efectivas por parte de las autoridades. En las últimas horas, se conoció un nuevo hecho delictivo protagonizado por Daiana Alejandra Loiza, quien volvió a ser captada robando en un comercio de la ciudad.
Se trata de la misma mujer que había ingresado el día anterior a otro local comercial para cometer un robo. Esta vez, las cámaras de seguridad de la pollería D’Pollos Mix, ubicada en 12 de Octubre al 954, registraron el momento en que la delincuente sustraía mercadería del establecimiento.
Las imágenes muestran con claridad cómo la mujer actúa con total impunidad, repitiendo una modalidad que ya es conocida por comerciantes y vecinos: ingresar a los locales, distraer al personal y llevarse productos sin pagar.
El caso vuelve a exponer la preocupante falta de controles y la ausencia de políticas reales de prevención del delito en la capital fueguina. Mientras los comerciantes acumulan pérdidas y viven en constante estado de alerta, los mismos delincuentes reinciden una y otra vez sin consecuencias visibles.
Vecinos de la zona reclamaron mayor presencia policial, patrullajes constantes y un accionar más firme de la Justicia, ya que —según manifestaron— “la impunidad es total y los robos son cosa de todos los días”.
La reiteración de estos hechos deja en evidencia que Ushuaia atraviesa una crisis de seguridad que afecta directamente a quienes trabajan y generan empleo, sin recibir protección adecuada del Estado.
Carlos cantu pidió su renuncia en el gobiernoResponderBorrar
Y saben quién es, con nombre, apellido y pruebas, que es lo que están esperando? Para que pagamos impuestos los vecinos si ni siquiera garantizan seguridad?ResponderBorrar
Hay que contarle las manos a esta tipa, si no es que hace transferencias truchas, anda robando. Una buena cagada a palos y se le pasa lo ratera.ResponderBorrar
Tremenda la libertontis.ResponderBorrar
Por que esperar a la policía. los mismos vecinos pueden detenerla...es una ratera.ResponderBorrar
Estás gente es la descendencia q dejaron los políticos..el pueblo roba por q ven q sus líderes roban..de q se asombran.pero igual falta poco.la crisis se los va a morfar.el pueblo se vuelve zombi.como nepal.venezuela.iran.sigan así nomasResponderBorrar
PIBA TURRAResponderBorrar