(Vídeo) Ushuaia sigue sumida en la inseguridad: la misma delincuente volvió a robar en otro comercio

La inseguridad continúa golpeando a los comerciantes de Ushuaia sin que se adviertan respuestas efectivas por parte de las autoridades. En las últimas horas, se conoció un nuevo hecho delictivo protagonizado por Daiana Alejandra Loiza, quien volvió a ser captada robando en un comercio de la ciudad.

Se trata de la misma mujer que había ingresado el día anterior a otro local comercial para cometer un robo. Esta vez, las cámaras de seguridad de la pollería D’Pollos Mix, ubicada en 12 de Octubre al 954, registraron el momento en que la delincuente sustraía mercadería del establecimiento.





Las imágenes muestran con claridad cómo la mujer actúa con total impunidad, repitiendo una modalidad que ya es conocida por comerciantes y vecinos: ingresar a los locales, distraer al personal y llevarse productos sin pagar.





El caso vuelve a exponer la preocupante falta de controles y la ausencia de políticas reales de prevención del delito en la capital fueguina. Mientras los comerciantes acumulan pérdidas y viven en constante estado de alerta, los mismos delincuentes reinciden una y otra vez sin consecuencias visibles.





Vecinos de la zona reclamaron mayor presencia policial, patrullajes constantes y un accionar más firme de la Justicia, ya que —según manifestaron— “la impunidad es total y los robos son cosa de todos los días”.





La reiteración de estos hechos deja en evidencia que Ushuaia atraviesa una crisis de seguridad que afecta directamente a quienes trabajan y generan empleo, sin recibir protección adecuada del Estado.



